Yakarta (ANTARA) – El Grupo Intelectual de Estrategia Objetivo Nacional de Indonesia (Bison) aprecia la diplomacia y el trabajo real del gobierno indonesio liderado por el presidente Prabowo Subianto para establecer la paz en la Franja de Gaza, Palestina.

«En particular, expreso mi sentimiento de orgullo y gratitud por el éxito, que se considera un logro histórico», dijo el martes la coordinadora de Bison Indonesia, Ginka Febrianti Ginting, en una declaración escrita en Yakarta.

Dijo que la partida del Presidente Prabowo para asistir a la Cumbre de Paz en Sharm El-Sheikh, Egipto, y la voluntad de Indonesia de enviar tropas de mantenimiento de la paz a Gaza eran un testimonio del compromiso de Indonesia con la humanidad y la paz mundial, que hasta ahora parecía ser sólo un sueño.

«Lo que el presidente Prabowo Subianto está haciendo ya no es sólo retórica política, sino acción real que convierte los sueños en realidad. La misión de mantenimiento de la paz en Gaza, que antes parecía imposible, ahora se está realizando bajo el liderazgo de Prabowo», afirmó.

Bison Indonesia, como uno de los elementos de la sociedad que apoya al gobierno de Prabowo, considera que este paso está en línea con el mandato constitucional de participar en la implementación de la paz mundial basada en la independencia, la paz perpetua y la justicia social.

El reconocimiento global de la diplomacia indonesia es una iniciativa del Presidente Prabowo, no sólo para fortalecer la posición de Indonesia como un pacificador creíble en el mundo, sino también para enfatizar la solidaridad de la nación indonesia con el pueblo palestino.

«El presidente Prabowo ha llevado a Indonesia a la vanguardia de la diplomacia mundial. La voluntad de Indonesia de enviar fuerzas de paz y ayuda humanitaria demuestra que este país está presente no sólo con palabras, sino también con acciones concretas. Esto es orgullo nacional», afirmó.

Ginka añadió que este éxito inicial podría convertirse en una base sólida para lograr una solución pacífica duradera, incluido el pleno reconocimiento de Palestina.

Bison Indonesia está decidida a seguir apoyando y supervisando todas las políticas del gobierno de Prabowo Subianto encaminadas al progreso nacional y la paz mundial.

«Damos nuestro mayor agradecimiento y siempre estaremos a la vanguardia para apoyar cada paso positivo que dé el presidente Prabowo por el bien de la humanidad y la soberanía nacional», dijo Ginka.

