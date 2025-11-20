BIMBI invita a alumnos de SDN Purwoyoso 3 a cuidar la naturaleza desde pequeños

Semarang (ANTARA) – Los estudiantes de Comunicaciones y Radiodifusión Islámica que se enfocan en Relaciones Públicas y son miembros de la Comunidad de Relaciones Públicas de Walisongo (WPRC) llevaron a cabo una campaña ambiental titulada BIMBI (Sea sabio en la protección de la Tierra) en SDN Purwoyoso 3 el jueves.

A esta actividad asistieron 68 estudiantes de Grado III como parte del programa WPRC Impact que se enfoca en la educación y la conciencia ambiental.

El impulso de la campaña BIMBI sirve también como celebración del espíritu del Día Nacional del Niño, invitando a los niños desde temprana edad a cuidar la naturaleza a través de actividades interactivas, educativas y divertidas.

SDN Purwoyoso 3 fue elegida como ubicación principal debido a sus logros como Escuela Adiwiyata para Java Central en 2024, alineándose así con la misión de educación ambiental promovida por BIMBI. En su implementación, WPRC está trabajando con la Comunidad Zero Waste para brindar a los estudiantes refuerzo material y práctica directa en la gestión de residuos.

Antes de la acción escolar, la campaña BIMBI había llevado a cabo una serie de actividades ambientales, que iban desde una campaña de limpieza de desechos en el área del Día Sin Automóviles de Simpang Lima Semarang hasta un evento de gestión de desechos en el que participaron estudiantes. Toda esta serie es parte del compromiso del WPRC de fomentar una cultura ambientalmente consciente en varios niveles de la sociedad.

Hayyu Hajar, director de proyectos de la campaña de BIMBI, dijo que la educación ambiental para los niños de la escuela primaria tiene un impacto a largo plazo.

«La formación de hoy es importante para crear conciencia sobre la gestión de residuos, convertirlos en trabajos interesantes y resolver problemas como el desperdicio de alimentos MBG. Ofrecemos una solución para utilizar estos residuos para el cultivo de gusanos», explicó.

Profesora de relaciones públicas, Alifa Nur Fitri, MIKom. También valoró la iniciativa de los estudiantes de crear campañas medioambientales que tuvieran un impacto directo en los niños.

«Realmente aprecio la campaña BIMBI por la importancia de la conciencia ambiental, incluido el procesamiento de desechos para convertirlos en algo creativo y útil. Especialmente en el Día Nacional del Niño, animamos a los niños a cuidar el medio ambiente y los animamos a procesar los desechos criando gusanos», dijo.

Endang, de la Comunidad Residuo Cero, transmitió el papel de los gusanos, que luego se convertirán en una solución de residuos mediante el cultivo. Además de presentarles a los niños el ciclo de vida y criar gusanos.

A través de esta campaña, WPRC espera que cada vez más jóvenes, especialmente estudiantes de primaria, comprendan la importancia de proteger el medio ambiente y puedan procesar los residuos para convertirlos en algo útil y valioso. Se espera que el programa BIMBI sirva de inspiración para otras escuelas para desarrollar la educación ambiental de manera sostenible y hacer crecer una generación que ama la Tierra desde una edad temprana.