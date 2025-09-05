Bienvenido el día nacional del cliente, Jasa Marga se esfuerza por mejorar los servicios

JAKARTA (Antara) – En el contexto del Día Nacional del Cliente 2025, PT Jasa Marga (Persero) TBK enfatizó su dedicación para continuar innovando y mejorando los servicios que se centran en la digitalización y una mejor experiencia de usuario de la carretera de peaje.

El día nacional del cliente que se celebra cada 4 de septiembre, Jasa Marga lanza una serie de iniciativas, incluidos los servicios digitales que son más receptivos y información de tráfico personal. tiempo realAsí como la preparación de un equipo de emergencia para garantizar un viaje seguro y cómodo.

«Tratamos de convertirnos en un socio de viaje de confianza para los clientes. Continuamos ofreciendo los mejores servicios que dan prioridad a la innovación basada en la capacidad de respuesta, comodidad y tecnología», dijo el viernes director del presidente de Jasa Marga, Achmad Purwantono, en un comunicado de prensa en Yakarta.

Como una forma de agradecimiento, Jasa Marga extendió un total de 4,250 regalos a los usuarios de carreteras de peaje en el área del Grupo Jasa Marga.

La entrega de este regalo, uno de los cuales se realizó en la puerta de peaje cililitano, fue una oportunidad para que Jasa Marga Management se comunique directamente con los clientes y recibiera información.

«Esta actividad es más que solo dar regalos. Esta es una oportunidad para que saludemos y demostremos que seguimos tratando de mejorar los servicios», dijo Rivan.

Agregó que el aprecio por los clientes no solo son momentos simbólicos, sino también de una cultura de servicio consistente realizada a través de la innovación tecnológica, la mejora operativa y la mejora continua.

Jasa Marga también continúa fortaleciendo los servicios a través del Centro de Comando Jasa Marga Tolroad (JMTC) para verificar el tráfico y mejorar las instalaciones Área de óxido.

La compañía también quiere responder rápidamente al incidente, como reparar una serie de puertas de peaje afectadas por la manifestación.

Jasa Marga ha movilizado al equipo operativo para restaurar y coordinar instalaciones de transacción con partes relacionadas para garantizar la seguridad de los usuarios de la carretera.

Como parte de un servicio integrado, Jasa Marga insta a los usuarios de la carretera a usar canales de información oficiales para verificar las últimas condiciones de tráfico. Los usuarios tienen acceso a la información a través de una aplicación Jasa MARGA 14080, X @Ptjasamarga de 24 horas y la aplicación Travoy.