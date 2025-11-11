BI y el gobierno provincial de Java Central invitan a los residentes a comer pescado

Semarang (ANTARA) – La oficina de representación del Banco de Indonesia en Java Central, junto con el gobierno provincial de Java Central, invita al público a disfrutar comiendo pescado a través de la actuación «Mercado de Pescado de Java Central #4».

Esta actividad tuvo lugar el martes en el patio del Complejo de la Oficina del Gobernador de Java Central, Semarang, y fue parte de la conmemoración del Día Nacional de la Pesca de Java Central.

El secretario regional de Java Central, Sumarno, dijo que el papel de la familia es importante en la creación del hábito de comer pescado, empezando por los padres que son modelos a seguir.

«No les diga a los niños que coman pescado, díganles a sus padres que coman pollo. Si se sirve pescado en casa, los niños automáticamente comerán pescado también», dijo.

Recordó los diversos beneficios de la pesca para la salud, desde el mantenimiento del corazón, la mejora de la función cerebral hasta la prevención de enfermedades autoinmunes.

Según él, el gobierno provincial de Java Central está comprometido a acelerar proteínas más diversas y asequibles fortaleciendo los ecosistemas marinos y pesqueros.

Destacó la capacidad de este sector como palanca de la economía regional, pues en el tercer trimestre de 2025 la participación del sector agrícola, forestal y pesquero alcanzó el 12,88 por ciento.

Este potencial está respaldado por los últimos datos de exportación que muestran que el volumen de exportación de productos marinos y pesqueros de Java Central alcanzará los 83,15 millones de toneladas en 2024 con un valor de 5,76 billones de IDR.

Mientras tanto, Rahmat Dwisaputra, jefe de la Oficina de Representación de BI de Java Central, dijo que diversificar los alimentos a base de pescado era un paso estratégico para controlar la presión sobre los precios de los productos básicos.

«El sector pesquero contribuye en gran medida a la estructura económica de Java Central, alrededor del 12,88 por ciento de los sectores agrícola, forestal y pesquero. El valor de exportación de los productos marinos y pesqueros de Java Central alcanzará incluso los 5,76 billones de IDR en 2024. Esta es una prueba de que el pescado no se trata sólo de nutrición, sino también de economía», dijo.

Además, Rahmad explicó que el Movimiento Comiendo Pescado no sólo busca la estabilidad de la inflación, sino que también es una estrategia para reducir los déficits de crecimiento.

«Una de las mejores fuentes de proteínas es el pescado. Así que si a la gente le gusta comer pescado, no sólo se controlará la inflación, sino que también aumentará la calidad de la generación más joven», afirmó.

BI Central Java también ha transferido instalaciones y asistencia de infraestructura en forma de geomembranas para la producción de sal, además de facilitar certificados BNSP (sector KP3K) a grupos de productores de sal en cuatro distritos, a saber, Demak, Rembang, Jepara y Pati, para aumentar la eficiencia de la producción y la competencia de los productores de sal.

La serie de actividades tenía un formato educativo para acelerar los cambios en el comportamiento de consumo de las personas, y la actividad Cuento de hadas infantil de Kempo Antaka inculcó el hábito de comer pescado desde una edad temprana.

Luego, la campaña Gemarikan con IDAI Java Central, que educa sobre los beneficios de la proteína de pescado para el crecimiento y desarrollo de los niños, así como la campaña CBP Rupiah del Banco de Indonesia para fortalecer la alfabetización en rupias entre los estudiantes y la comunidad.

Además, también hubo un bazar de MIPYMES con 51 actores empresariales como vehículo de expansión del mercado y promoción de productos locales elaborados a partir de pescado, desde pescado fresco hasta pescado procesado, como chano presto, chips de pescado y salsa de pescado.

