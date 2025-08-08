SEMARANG (Antara) – Bank Indonesia (BI) Kediri junto con la Universidad Islámica del Estado del Centro Halal Walisongo (UIN) Walisongo Semarang inició el turismo musulmán musulmán en Serang Beach, distrito de Pangguungrewjo, Blitar Raincyy.

El Director del Centro de Halal Walisongo, el Dr. Malikhatul Hidayah, en Semarang, explicó el viernes que el uso del turismo musulmán no es solo una etiqueta, sino una forma tangible de dedicación a ética, cómoda y de acuerdo con los principios islámicos.

«El turismo musulmán amigo da una sensación de seguridad y comodidad para los turistas musulmanes cuando realizan su adoración y actividades diarias durante unas vacaciones», dijo.

Según él, la disponibilidad de una mezquita o mezquita decente, instalaciones sanitarias limpias y certificado halal para los indicadores básicos de alimentos que deben cumplirse.

Explicó el programa como un intento de hacer de Serang Beach un destino turístico inclusivo y apoyar un estilo halal.

El concepto de turismo musulmán se refiere al índice global de viajes musulmanes (GMTI), los estándares internacionales utilizados para evaluar y organizar los mejores destinos turísticos halal del mundo.

GMTI enfatiza la importancia de ofrecer instalaciones de acuerdo con las necesidades de los turistas musulmanes, incluidos lugares de culto útiles, inodoros limpios y la disponibilidad de alimentos y bebidas certificadas por halal.

Agregó que este enfoque no solo estaba dirigido a los turistas nacionales, sino que también abrió oportunidades para atraer turistas extranjeros, especialmente de grandes países de la población musulmana como Malasia, Brunei Darussalam, el Medio Oriente y otros.

Mientras tanto, la aldea de Serang Dwi Handoko apreció el programa.

Dijo que Serang Beach, desde que se abrió en 2014, se convirtió en uno de los destinos turísticos favoritos en Blitar, pero la presencia de innovaciones en forma de turismo musulmán se ha convertido en un alivio en el desarrollo del potencial turístico local.

«Estamos muy orgullosos de ser el primer turismo en Java Oriental que desarrolla turismo musulmán.