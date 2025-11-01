BI Central Java posee “Rupiah Tresno Budoyo” para fortalecer la educación financiera

Semarang (ANTARA) – La Oficina de Representación del Banco Central de Java en Indonesia está brindando educación económica a través del evento «Rupiah Tresno Budoyo» en el Edificio Radjawali, Semarang, dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

La representante principal adjunta de BI para Java Central, Nita Rachmenia, explicó en Semarang el sábado que “Rupiah Tresno Budoyo” es una verdadera forma de sinergia entre la educación económica y la preservación cultural.

«Anteriormente en el sector deportivo estaba el Rupiah Borobudur Playon, esta vez destacamos el lado cultural. Este año hemos elegido el tema Diponegoro porque coincide con el 200 aniversario de la Guerra de Java o Guerra Diponegoro», dijo.

Explicó que esta actividad fue un foro para que la comunidad, especialmente los actores de las Pymes, fortalecieran la educación financiera, se familiarizaran con los sistemas de pagos digitales y promovieran un espíritu de independencia económica.

Según él, los valores de la lucha del Príncipe Diponegoro, como la independencia y la soberanía, son el principal espíritu que quiere transmitir a la sociedad, especialmente a las MIPYME.

«Este espíritu es relevante para nuestro contexto actual, es decir, cómo podemos fortalecer la independencia económica y acelerar la digitalización de los sistemas de pago en la era moderna», dijo.

A esta actividad asistieron aproximadamente 200 mujeres MIPYME de diferentes regiones de Java Central, que contaron con la asistencia de BI Central Java, la Cooperativa Provincial de Java Central y el Servicio MIPYME, así como varios actores empresariales de otras comunidades.

Durante la primera sesión del programa de entrevistas, los participantes recibieron educación sobre educación financiera y acceso a servicios bancarios, seguido de capacitación en marketing digital a través de fotografías de productos.

«Las mipymes son la columna vertebral de la economía y más del 60 por ciento de los involucrados son mujeres. En Java Central y el sector del bricolaje, este número alcanza casi el 20 por ciento del total nacional. Por eso queremos empoderar a las mujeres empresarias», dijo.

La segunda sesión destacó el tema de la independencia alimentaria, presentando a varios oradores de las comunidades de sorgo y yuca que introdujeron ingredientes alimentarios alternativos.

«Con esta innovación alimentaria queremos crear conciencia de que la soberanía económica también puede comenzar con la elección de las materias primas en la producción», afirmó.

Nita espera que el espíritu de lucha del Príncipe Diponegoro pueda inspirar a las MIPYME en la era digital actual.

«Antes la intención era luchar por la independencia, ahora la intención es ser económicamente independientes y soberanos en términos de innovación. Eso es lo que queremos hacer realidad a través de ‘Rupiah Tresno Budoyo'», concluyó.

