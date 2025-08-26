BI Central Java Invites por el valor de exención de la generación joven de lucha diponegoro

SEMARANG (Antara) – El representante del banco Indonesia (BI) en la provincia de Java Central invita a la generación más joven a perseguir los valores y el espíritu de la lucha del Príncipe Diponegoro a través de una actividad de evaluación de libros titulada «1830».

El Jefe del Representante Central de Java BI Rahmat Drekutra en Semarang, explicó el martes que la revisión del libro «1830» fue una serie de actividades de revisión de libros con el tema «Reflexión de tres caminos (historia, ciencia y filosofía) a una nación civilizada».

En esta segunda serie, la discusión está dirigida a los pilares de la historia a través del libro «1830» de Melissa Sunjaya y el historiador Peter Carey.

Presente como el principal orador Profesor Peter Carey como historiador y compañero de Trinity College de Emeritus, Oxford, conocido como experto en el campo del Príncipe Diponegoro.

«El banco Indonesia quiere promover una conciencia colectiva de que la transformación al oro de Indonesia 2045 solo se puede alcanzar si los indonesios son conscientes de la historia, espiritual e intelectualmente crítico», dijo.

Hizo hincapié en que el objetivo de la serie de revisión del libro era construir la conciencia que la nación civilizada nació de la base de la historia, la espiritualidad y la filosofía, e investigando los valores de la lucha de Diponegoro y la moralidad para responder a los desafíos del tiempo.

«Alentamos a los participantes a leer el pensamiento reflexivo y a asociar un gran pensamiento con la dinámica de la vida ahora, y a dar nueva vida a la cultura de la alfabetización crítica y de diálogo para fortalecer el carácter de la nación», dijo Rahmat.

Mientras tanto, Peter Carey dio una presentación titulada «Regreso al futuro: Reflexiones sobre la Guerra de Java (1825-1830) y la vida del Príncipe Diponegoro».

La figura que es muy fluida en el indonesio describe al Príncipe Diponegoro como una cifra con alta integridad, llena de determinación y coraje, y simplemente se conoce al transferir opiniones.

Según él, el Príncipe Diponegoro no dudó en mostrar una decepción abierta al experimentar cosas que se consideraban que se desvían de los valores morales.

Él enfatizó que la importancia de la herencia moral del Príncipe Diponegoro, a saber, la integridad, la determinación, el sacrificio y el coraje para mantener la verdad a pesar del fracaso.

«Diponegoro nos muestra que la historia no se trata solo de la victoria, sino también sobre el coraje de someterse al destino, retener la dignidad y dejar un ejemplo para las generaciones futuras», dijo.

El libro «1830» ofrece nueve «cirugía» que invita a los lectores a evaluar su patrimonio colonial y su impacto en la perspectiva de la nación indonesia hasta la fecha.

Por la reflexión histórica, dijo, se espera que la comunidad no solo recuerde los símbolos del pasado, sino que también lo procesa como una lección para asumir los desafíos de ese tiempo, incluido el flujo de digitalización y polarización de opiniones en espacios públicos.

