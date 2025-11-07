BI Central Java: el aumento de los precios del oro y las joyas provoca inflación en octubre

Semarang (ANTARA) – La Oficina de Representación del Banco de Indonesia para la provincia de Java Central declaró que el aumento de los precios de las materias primas como el oro y las joyas también impulsará la inflación en la región en el período de octubre de 2025.

El jefe de la Oficina de Representación de BI de Java Central, Rahmat Dwisaputra en Semarang, dijo el jueves que la inflación en Java Central para el período de octubre de 2025 se registró en 0,40 por ciento (mes a mes).

La tasa de inflación fue superior a la del mes anterior con un 0,21 por ciento y la inflación nacional un 0,28 por ciento (mtm).

Anualmente, dijo, Java Central experimentó una tasa de inflación del 2,86 por ciento (interanual), en línea con la tasa de inflación nacional que también se situó en el 2,86 por ciento (interanual).

Aunque ha habido un aumento de la inflación, dijo que la inflación en Java Central todavía está dentro del rango objetivo de 2,5 más o menos 1 por ciento.

Espacialmente, todas las ciudades que monitorean la inflación en Java Central experimentaron inflación mensual, con la tasa más alta en la ciudad de Surakarta, donde se registró una tasa de inflación del 0,49 por ciento (mtm), mientras que la inflación más baja se produjo en Cilacap y Purwokerto con un 0,33 por ciento (mtm).

Según sus palabras, la inflación en el período analizado estuvo influenciada principalmente por el aumento de los precios de los productos básicos no alimentarios, concretamente en el grupo de cuidado personal y otros servicios, en un 0,21 por ciento (mtm).

La inflación en este grupo fue impulsada por un aumento del 0,19 por ciento (mtm) en el precio de las joyas de oro, en línea con la tendencia al alza de los precios del oro en el mercado global, que alcanzó un máximo histórico en octubre de 2025.

Explicó que el aumento de los precios del oro se produjo porque la incertidumbre global seguía siendo alta.

Según datos de Trading Economics, el precio mundial del oro aumentó un 19,98 por ciento en octubre de 2025 en comparación con el mes anterior y un 60,66 por ciento en comparación con el año anterior.

Además, a la inflación también contribuyó el Grupo de Alimentos, Bebidas y Tabaco, con materias primas, incluidos huevos de gallina de pura raza y carne de pollo de pura raza, impulsadas por un aumento de la demanda en línea con la implementación del programa MBG.

Mientras tanto, la inflación de los pimientos rojos se produjo una vez finalizado el período pico de cosecha.

Por otro lado, la presión sobre los precios de las materias primas para la chalota es relativamente baja, ya que todavía está entrando en el período de cosecha en varios centros, incluido Brebes Regency.

El aumento de las presiones inflacionarias fue impulsado aún más por el Grupo de Transporte, que enfrentó una inflación del 0,02 por ciento (mtm).

Esto se hizo en línea con la normalización de las tarifas de tren después de ofrecer un descuento del 20 por ciento en las tarifas de tren y una venta flash de billetes de hasta 80.000 IDR el 28 de septiembre de 2025 en celebración del 80 aniversario de PT KAI.

Para mantener la inflación dentro del rango objetivo, dijo Rahmat, BI continuará coordinando y trabajando junto con las partes interesadas regionales que son miembros del Foro TPID de Java Central para implementar varios programas de control de la inflación.

