BI apoya a las MIPYME y la digitalización en el Festival de Cultura Dieng 2025

Banjarnegara (Antara) -Oficina Representante de Indonesia (KPW BI) Purwokerto muestra nuevamente su compromiso de apoyar el crecimiento económico, turístico y de MSME en la regencia de Banjarnegara, Java central, a través de la participación en el XV Culture Festival (DCF) en 2025, 23-24.

«Este año participaron 32 MIPYME, que consta de 14 MIPYME locales y otras 18 MIPYME, incluidas ocho MIPYME de café», dijo.

Según él, la presencia de BI en DCF es una forma de sinergia con el Gobierno de los grupos de concientización turística de Banjarnegara y Dieng Pandawa para mantener la continuidad del crecimiento económico basado en el turismo y las MIPYME.

Dijo que DCF se convirtió en el impulso adecuado para que las PYME introduzcan sus productos, no solo para las comunidades locales y nacionales, sino también internacionalmente.

«El DCF se ha convertido en internacional, por lo que será una fase estratégica para las MIPYME», enfatizó.

Además de las MIPYME, dijo, BI también alentó la digitalización de los pagos al introducir el uso de QRI en el área del festival.

Según él, la participación de BI también se realizó por la capacitación del Kenter, incluida la orgullosa campaña de Cinta (CBP) de Rupiah, la protección del consumidor y la alfabetización del uso de QRI.

‘Zapatero Esto no solo ofrece espacio para que MSMES introduzca productos, sino que también las instalaciones comunitarias sienten la conveniencia de las transacciones con los QRI al recibir la educación de CBP Rupiah «, dijo.

Espera que el soporte de BI pueda ampliar el acceso al mercado de MIPYME, fortalecer la alfabetización del sistema de pago digital y ofrecer un impacto económico positivo de la implementación de DCF.

Según él, DCF 2025 también se convirtió en el último destino del Programa de Exploración QRIS Indonesia (QJI) Purwokerto, que presentó 10 equipos de participar en la completación de misiones de alfabetización digital en el área del Templo de Arjuna, junto con el ritual del cabello gimbal.

Según él, la actividad tiene como objetivo ampliar la aceptación de la aceptación de los QRI y fortalecer el ecosistema de los pagos digitales a través de campañas de competencia, educación y educación financiera.

«QJI combina la creatividad digital con la sabiduría cultural local», dijo.

Dijo que durante el primer semestre de 2025 transacciones QRIS en Banyumas Raya (Banyumas, Cilacap, Purbalingga y Banjarnegara) RP3.26 billones con más de 34 millones de transacciones, más del 150 por ciento en comparación con el año anterior.

«Este entusiasmo es una prueba del creciente interés del público que usa los pagos digitales», enfatizó.

Con respecto a la facturación del dinero durante DCF XV en 2025, dijo que todavía estaba en la fase de cálculo porque la implementación de este año fue más corta que antes.

«Aunque la escala es más pequeña, esperamos que el impacto siga siendo positivo para la economía regional», dijo Mahdi.

Una de las MIPYME, Tina, dijo que estaba feliz de participar en actividades de DCF vendiendo bebidas y foods tradicionales de Banjarnegara como Wedang Ronde, Dawet Ayu, tofu frito frito y tempe Kemul.

Según él, esto se hizo para introducir bebidas especiales y comida de Banjarnegarara, especialmente los visitantes de DCF.

«Alhamdulillah, puede aumentar los ingresos», dijo.