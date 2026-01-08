BGN recordó que los profesores también deberían recibir MBG para 2026

Yakarta (ANTARA) – Las comidas nutritivas gratuitas (MBG) se están implementando nuevamente en las escuelas por primera vez en 2026, y la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) recordó a los maestros que obtengan estos alimentos, ya que algunas escuelas aún no los ofrecen.

El subdirector de BGN, Nanik Sudaryati Deyang, dijo durante una visita a MBG el primer día de 2026 en SMK Negeri 1 Yakarta el jueves que la provisión de MBG para maestros se menciona en el Reglamento Presidencial (Perpres) Número 115 de 2025 con respecto a la expansión de los beneficiarios de MBG.

“Todos los docentes deben recibirlo, establece el decreto presidencial: tiempo’ ¿Aún no puedes conseguirlo en esta escuela? “Se debe implementar, eso sí, todo el personal docente incluido el personal de limpieza, los que barren, el personal administrativo (UT) también debería poder hacerlo”, dijo, al tiempo que increpó al jefe de la Unidad de Servicio de Cumplimiento Nutricional (SPPG) que también estuvo presente en el lugar.

Además, Nanik también sugirió que cada SPPG debería ser más creativo a la hora de ofrecer menús de alimentos, especialmente pescado, cuyas proteínas son realmente necesarias para los estudiantes.

«Tal vez quieran bagre, no huevos, porque si hay mucha demanda, el precio puede subir. Asegúrese de que el precio no suba y luego cambie al pescado», dijo.

Nanik afirmó que regresará a SMKN 1 Yakarta la próxima semana para comprobar si los profesores han recibido MBG o no, ya que es orden del presidente Prabowo Subianto.

