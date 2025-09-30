BGN elimina 56 sppg con respecto a los casos de prueba de MBG repetitivos

JAKARTA (Antara) – La Agencia Nacional de Nutrición (BGN) desactiva 56 unidades de cumplimiento de servicios nutricionales (SPPG) como parte de los casos recurrentes de intoxicación nutricional recurrente (MBG).

El subdirector de BGN Nanik S. Deyang enfatizó que BGN no se comprometería con problemas con respecto a la seguridad de los beneficiarios.

«Este inactivo temporal es parte del proceso de evaluación general, por lo que no se repiten incidentes similares. La seguridad de la comunidad, especialmente los niños de los destinatarios de MBG, son una prioridad», dijo Nanik S deyang cuando se confirma el martes de Yakarta.

Se desactivan algunas cocinas de servicio MBG incluyen SPP West Bandung Cipongkor Cijambu, SPP West Bandung Cipongkor Negonasari, SPP West Bandung Cihampelas Mekarmukti y SPP Banggai Tinangkung Islands (Central Sulawesi).

Nanik agregó que docenas de SPPG que fueron desactivados aún esperaban los resultados de la prueba de laboratorio realizada por la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM).

Los resultados de la investigación, dijo, serían la base para determinar más pasos, tanto en forma de mejoras, fortaleciendo la supervisión y los socios de fortalecimiento que fueron negligentes.

«BGN está completamente dedicado que un incidente similar no regresa. Con los pasos para fortalecer la supervisión, esperamos que se mantenga la confianza del público en el programa MBG», dijo.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto MBG -Keukens ordenó a Sppg que tenga un equipo de prueba (set de prueba) Para evaluar los alimentos que producen antes de distribuirse a escuelas, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas.

La existencia de la herramienta de prueba es parte del procedimiento operativo estándar (SOP) que debe ser seguido por todos los SPPG para evitar casos de envenenamiento repetitivo.

«Entonces, hermanos y hermanas, 30 millones (destinatarios) estamos orgullosos, estamos incómodos (casos de envenenamiento), por lo que somos disciplinados todos los sppg, todos los MBG de la cocina. Hemos hecho SOP, todas las herramientas deben lavarse con herramientas modernas y no demasiado caros de limpiar, para matar todas las bacterias. set de pruebaEl equipo de prueba, antes de la distribución, primero debe ser probado y otros pasos preventivos «, dijo Prabowo en Yakarta, el lunes (29/9).

