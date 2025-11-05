BGN destaca los estándares higiénicos de la pasta de dientes MBG con acero inoxidable 304

Yakarta (ANTARA) – La Agencia Nacional de Nutrición (BGN) enfatiza que el material de aderezo para el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) debe utilizar acero inoxidable 304 que tenga una composición que resista la posibilidad de oxidación y corrosión, lo que lo hace seguro para comer y utensilios de cocina.

«Esta composición resiste la posibilidad de oxidación y corrosión, por lo que es segura para cubiertos y utensilios de cocina», dijo el miércoles el subdirector de BGN, Nanik S Deyang, en un comunicado en Yakarta.

Dijo que esto fue en respuesta al caso de producción de cubiertos que se demostró que era falso después de que fue descubierto por la policía en el norte de Yakarta.

Según sus palabras, el acero inoxidable 304 o SS 304 contiene como elementos principales un 18 por ciento de cromo, un 8 por ciento de níquel y hierro.

Explicó que el acero inoxidable 304 no es tóxico y no reacciona con alimentos ni bebidas. Por lo tanto, la formulación cumple con estrictos estándares de salud y seguridad para su uso en programas MBG.

“Por eso el entorno, los cubiertos y el equipamiento de la cocina deben cumplir las especificaciones especificadas”, afirma.

Apreció las rápidas medidas tomadas por la policía que logró exponer la supuesta producción de preparados falsos de MBG el 1 de noviembre de 2025 en una tienda en la región del norte de Yakarta.

«Agradecemos a los investigadores de la policía que descubrieron este caso de presunta producción de compuestos MBG falsos», dijo.

El sábado (11/1), el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Norte de Yakarta, AKBP Ongkoseno, dio a conocer una investigación relacionada con la producción de preparados falsificados de MBG.

«Esta información se basa en quejas públicas», dijo.

La denuncia reveló el presunto uso de etiquetas falsas Made in Indonesia, etiquetas falsas del Estándar Nacional de Indonesia (SNI), así como la inclusión del logotipo BGN sin permiso en los productos ompreng.

Según la policía, las sospechas iniciales sugieren que el producto pudo haber sido importado de China y luego recibir una etiqueta falsa para engañar a los consumidores. La policía intenta ahora determinar el origen y la composición del MBG ompreng, que empieza a circular en el mercado.

«Todavía estamos investigando», dijo.

El método para recrear la circunferencia MBG es bastante complejo. Según los informes recibidos, los productos fueron importados de China. Después de llegar a Indonesia, los productos llevan la etiqueta Made in Indonesia, lo que hace que parezca que han sido producidos localmente.

El autor también falsificó la etiqueta SNI en el perímetro. De hecho, la etiqueta SNI es una importante garantía de calidad y seguridad del producto para los consumidores. Las etiquetas falsas pueden inducir a error al público y poner en peligro la salud, especialmente si los ingredientes utilizados no cumplen las normas.

Además, el autor aplicó sin permiso el logotipo de BGN en los productos circundantes. Se sospecha que esto es parte de un intento de falsificación. La colocación del logotipo BGN puede dar la impresión de que el producto de impregnación falso es oficial y fiable.

«De hecho, se había colocado un logotipo en el marco de MBG sin permiso», dijo Nanik.

