BEM Impact UMS lanza programa Sewu Polite en programas de servicio comunitario

Solo (ANTARA) – BEM Impact Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) lanzó oficialmente un programa emblemático titulado Sewu Santun, un programa colaborativo basado en el servicio comunitario y el empoderamiento que integra la educación sobre mitigación de desastres, prevención del retraso del crecimiento y fortalecimiento de las MIPYMES locales, basado en la sabiduría histórica de Sewu Village, ciudad de Surakarta, Java Central.

La jefa del equipo de actividades, Siti Azizah Susilawati, Ph.D., dijo el viernes que el lanzamiento de este programa fue una verdadera implementación del programa BEM Impact, que enfatiza el papel de los estudiantes como agentes de cambio social a través de un enfoque educativo, participativo y sostenible.

El programa Sewu Manners fue implementado por veinte estudiantes que son miembros de la Junta Ejecutiva de Estudiantes Universitarios (BEM U) y la Junta Ejecutiva de Estudiantes Universitarios (BEM F) de la UMS como una forma de sinergia entre organizaciones estudiantiles para responder a los problemas sociales a nivel de base.

Dijo que el programa Sewu Santun fue diseñado como un espacio de aprendizaje colaborativo entre los estudiantes y la comunidad.

«BEM Impact anima a los estudiantes a estar presentes no sólo como organizadores de actividades sino también como socios comunitarios. EduBoard y los paneles solares son un medio de aprendizaje colaborativo, para que las personas tomen mayor conciencia sobre la mitigación de desastres, la salud familiar y la importancia de la energía sostenible», explicó.

Dijo que Sewu Village tiene características sociales complejas. Ubicada a orillas del río Bengawan Solo, esta área es propensa a sufrir inundaciones, enfrenta desafíos de salud familiar, incluido el problema del retraso del crecimiento, y también alberga un fuerte potencial económico histórico y local a través de las MIPYMES culinarias tradicionales.

Una de las agendas clave para el lanzamiento de Sewu Santun fue la inauguración de EduBoard, un medio educativo innovador diseñado y desarrollado directamente por el equipo estudiantil de la UMS BEM Berimpak. EduBoard funciona como una herramienta de educación pública que proporciona al público información sobre mitigación de desastres y prevención del retraso del crecimiento de una manera visual, comunicativa y fácilmente comprensible.

La ventaja de EduBoard radica en la integración con paneles solares como principal fuente de energía. Los paneles solares también son resultado de un diseño de un equipo de estudiantes, lo que hace que EduBoard no solo funcione como un medio educativo, sino que también se convierta en un ejemplo de aplicación de tecnología respetuosa con el medio ambiente y energías renovables a nivel comunitario.

“Este enfoque está en línea con el espíritu de BEM Berimpak de fomentar soluciones basadas en la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático”, subrayó.

En este sentido, la diputada Ika Candra Sayekti destacó que el problema del retraso del crecimiento requiere un enfoque educativo cercano a la vida cotidiana de las personas.

Según él, medios educativos simples, contextuales y sostenibles serán más eficaces para sensibilizar a las familias sobre la nutrición y la salud de los niños.

Mientras tanto, M. Al Fatih Hendrawan, ST, MT, añadió que la participación de estudiantes de diferentes orígenes científicos es la principal fortaleza de este programa.

“La colaboración entre los estudiantes de la BEM U y la BEM F permite la integración de conocimientos sociales, educativos y tecnológicos para responder a problemas reales de la sociedad”, afirmó.

Además del lanzamiento de EduBoard, continuó, esta actividad también estuvo acompañada por el lanzamiento de productos MIPYME de Sewu Santun, a saber, huevos de batik pindang y apem de moringa. Estos dos productos se han desarrollado conjuntamente con las MIPYME locales en un esfuerzo por aumentar el valor económico agregado y al mismo tiempo resaltar la identidad histórica de Kampung Sewu como parte del patrimonio cultural de la ciudad de Surakarta.

Los huevos de batik pindang representan el valor filosófico del batik como identidad de Solo, mientras que se eligió Moringa apem porque tiene un alto contenido nutricional relevante para los esfuerzos por prevenir el retraso del crecimiento.

Se espera que esta innovación culinaria pueda fortalecer la posición de las PYME locales como actores económicos creativos, competitivos y al mismo tiempo preocupados por las cuestiones de salud pública.

A la actividad de lanzamiento de Sewu Santun también asistió el jefe de Sewu Village, Mei Andrianto, ST, MT, quien expresó su agradecimiento por la contribución de los estudiantes de la UMS a través del programa BEM Impact. Evaluó que este programa satisface las necesidades de la comunidad de Sewu y puede convertirse en un ejemplo de colaboración positiva entre las universidades y el gobierno del subcondado.

«Damos la bienvenida a la presencia de estudiantes de BEM UMS que no solo realizan actividades ceremoniales sino que presentan soluciones reales para los residentes de Sewu, ya sea a través de educación sobre desastres, atención médica o fortalecimiento de las MIPYMES», dijo.

También estuvieron presentes la Organización Juvenil Sewu y los actores de las MIPYME Sewu Santun que participaron activamente en la implementación del programa. La participación de los jóvenes locales y las MIPYMES es una parte importante de la estrategia de sostenibilidad del programa, de modo que los beneficios sigan sintiéndose más allá de las actividades estudiantiles.

“Se espera que este programa se convierta en un modelo de buenas prácticas para BEM con Impacto que pueda replicarse en otras regiones, y fortalezca el papel de los estudiantes como socios estratégicos para el desarrollo social basado en valores islámicos, humanitarios y sostenibles”, afirmó.