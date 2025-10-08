BEM FAI UMS crea un servicio real a través del programa del sábado Madrasah Ceria

Solo (ANTARA) – El Gobierno Estudiantil (BEM) de la Facultad de Religión Islámica (FAI) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) realiza un verdadero servicio comunitario a través de un programa con el tema Madrasah Saturday Ceria: Construyendo una generación coránica con madres y niños en Gondang Village RT 01/02, Manahan Village, subdistrito Banjarsari, ciudad de Surakarta, Java Central.

El Programa de Servicio Comunitario de Ormawa se llevará a cabo del 20 de septiembre al 12 de octubre de 2025 con una serie de actividades que se enfocan en el aprendizaje de los principios básicos de la religión islámica como; aqidah, moralidad, adoración y lectura y escritura del Corán (BTA).

Esta actividad está dirigida no sólo a los niños, sino también a las madres, para que puedan orientar a sus hijos en el estudio de la religión en casa. Con un método divertido, se espera que la madraza Ceria Saturday se convierta en un medio para mejorar la calidad de la lectura del Corán y aumentar el entusiasmo de la gente por estudiar religión.

El presidente del Comité del Barril, Putra Indra Wijaya, expresó su gratitud y aprecio a todo el equipo del comité que había trabajado duro.

«Estoy muy agradecido a mis compañeros miembros del comité que con entusiasmo hicieron que este programa fuera un éxito. Porque las mejores personas son aquellas que son útiles para otras personas. Con suerte, esta actividad puede ayudar a las madres y a los niños de la aldea de Gondang a leer el Corán con mayor fluidez y comprender mejor el conocimiento religioso», dijo.

El entusiasmo de la comunidad por acoger esta actividad es muy alto. Los niños parecían felices después de la lección, mientras que las madres se sintieron ayudadas por la ayuda en la lectura del Corán. El ambiente de aprendizaje cálido y familiar hace que esta actividad sea más significativa.

Uno de los lugareños, Ika, expresó su orgullo y gratitud hacia los estudiantes de BEM FAI UMS que organizaron este programa.

«Estamos muy agradecidos de que exista esta actividad. Los niños están entusiasmados por aprender el Corán y las madres también pueden aprender juntas. Los residentes se sienten felices porque en nuestro pueblo hay un verdadero enfoque en la educación religiosa. Estamos orgullosos y esperamos que este tipo de actividades puedan continuar», dice.

El programa Ceria Saturday Madrasah está presente en medio de las condiciones de la gente de la aldea de Gondang, la mayoría de los cuales trabajan como jornaleros o comerciantes de ingresos medios a bajos.

Las rutinas laborales diarias a menudo hacen que las personas se concentren más en asuntos mundanos, por lo que las actividades de aprendizaje religioso reciben menos atención. De hecho, las recitaciones rutinarias del Corán en el pueblo se llevan a cabo sólo una vez a la semana, por lo que la oportunidad de leer el Corán para niños y adultos sigue siendo muy limitada.

Además de los factores económicos, la cultura local, que no apoya las actividades religiosas, también es un desafío en sí misma. Aquí es donde entra en juego el papel de los estudiantes de BEM FAI UMS para aumentar el entusiasmo por estudiar religión e invitar a las personas a estar más cerca de las enseñanzas islámicas.

Las actividades de los sábados de Madrasah Ceria también son un impulso para fortalecer los vínculos entre los estudiantes y la comunidad. Esta actividad no sólo se centra en el aprendizaje, sino que también crea una atmósfera de unión mediante la recitación, el debate y la oración juntos.

La esperanza es que las buenas relaciones entre el campus y la comunidad puedan permanecer intactas, para que pueda surgir una aldea coránica e islámica.

Con este programa, BEM FAI UMS demuestra que el papel de los estudiantes no se limita solo a estudiar en el campus, sino que también debe poder estar presente en la sociedad. A través de servicios como Ceria Saturday Madrasah, los estudiantes aprenden cómo aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad para ofrecer beneficios reales a la comunidad.

Se espera que este programa sirva de inspiración para que la generación más joven continúe contribuyendo en el campo de la educación religiosa. Con un espíritu de unión, se cree que Ceria Saturday Madrasah puede hacer crecer una generación de coranistas de carácter noble, conocimientos y capaces de traer bondad a la comunidad en general.