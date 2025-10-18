BEI dijo que la implementación de CMSE aumenta la confianza del público en el mercado de capitales

Solo (ANTARA) – La Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) dijo que la implementación de la Cumbre y Exposición del Mercado de Capitales (CMSE) ha aumentado la confianza del público en el mercado de capitales.

«El programa posterior a CMSE ha tenido el impacto de aumentar la confianza del público y también el número de nuevos inversores en el mercado de capitales», dijo el sábado la directora de BEI Central Java 2M, Wira Adibrata, en Solo, Java Central.

Este año, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), junto con otras organizaciones autorreguladoras (SRO), a saber, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) y PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), con el apoyo de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), celebraron una vez más CMSE 2025 en el salón principal de BEI Jakarta, del 17 al 18 de octubre.

Wira dijo que esta vez CMSE tenía el tema de los mercados populares, donde todos los indonesios tienen los mismos derechos y oportunidades para mejorar la prosperidad financiera a través de inversiones en el mercado de capitales.

«En Solo Raya y Madiun Raya, más de 600 estudiantes están entusiasmados de participar en línea», dijo.

Varias galerías de inversión en las áreas de Java Central 2 y Madiun Raya están participando en la implementación en línea de CMSE 2025, a saber, UIN RM Said Surakarta, Universidad Slamet Riyadi, Universidad AUB Dharma, Universidad Islámica Batik Surakarta, Universidad Darussalam Gontor y UIN Ki Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

Dijo que incluso hay inversores de Ngawi, Java Oriental, que deliberadamente vinieron directamente a Yakarta para buscar conocimientos de los oradores de CMSE.

Mientras tanto, CMSE 2025 lleva el tema Mercados de capitales para la gente: un mercado con millones de oportunidades, que refleja el espíritu de inclusión, acceso abierto y ampliación de los beneficios de los mercados de capitales a todos los sectores de la sociedad.

El director presidente de BEI, Iman Rachman, dijo que el tema CMSE 2025 nació de un entusiasmo compartido por proporcionar un mercado de capitales más cercano y de más fácil acceso al público.

Iman añadió que el mercado de capitales indonesio no pertenece sólo a ciertos grupos, sino a todos los indonesios.

«Un mercado de capitales indonesio es capaz de abrir millones de oportunidades, que van desde oportunidades de inversión para la comunidad, financiación para empresas hasta crecimiento económico para el país. Nuestro mercado de capitales es muy moderno y globalmente competitivo, pero aún se basa en los valores culturales del país como la responsabilidad, la integridad y el espíritu de cooperación en la construcción de una economía sostenible», dijo Iman en su discurso en la inauguración del viernes CMSE 2025.

Hasta el jueves (16/10), el número de inversores en el mercado de capitales de Indonesia había alcanzado casi 19 millones, incluido un total de más de 8 millones de inversores de capital, lo que demuestra la creciente participación pública en las inversiones en el mercado de capitales de Indonesia.

CMSE 2025 también es parte de la campaña nacional Soy un inversor en acciones que se lanzó el 10 de agosto de 2023 con un mensaje de orgullo, inclusión y progreso. Esta campaña engloba todas las actividades de alfabetización y educación sobre el mercado de capitales que BEI lleva a cabo tanto en línea como fuera de línea, así como a través de diversas colaboraciones con agencias gubernamentales, comunidades e instituciones educativas en toda Indonesia.

Cada sesión de CMSE 2025 está diseñada con los temas más relevantes, desde las direcciones de inversión en 2026, las tendencias de los productos del mercado de capitales hasta el papel de la generación más joven en el desarrollo de la educación financiera.

Este evento también brindará experiencias interactivas para los asistentes, tanto en línea como fuera de línea, a través de contenido educativo y funciones digitales en IDX Mobile que facilitan que las personas aprendan a invertir y obtengan información sobre el mercado de capitales de una manera práctica e interesante.

Antes del evento principal, BEI llevó a cabo el Camino hacia CMSE 2025, una serie de actividades de alfabetización sobre el mercado de capitales en varias regiones de Indonesia, a las que asistieron decenas de miles de participantes de diversos círculos.

Estas actividades incluyen la Escuela de Mercado de Capitales para la Nación, el lanzamiento del Programa de Embajadores del Mercado de Capitales 2025, el Programa de Inversionistas en Acciones Guruku, concursos de inversión en acciones entre la Galería de Inversiones IDX y seminarios de alfabetización en varias universidades de Indonesia.

«Con CMSE 2025 queremos enfatizar que el mercado de capitales de Indonesia pertenece al pueblo. Todos pueden participar, empezando por el capital.

pequeño, siempre y cuando tenga el conocimiento y la responsabilidad de inversión adecuados. «No se trata sólo de inversiones, sino también de la independencia financiera y el futuro económico del país», afirmó.