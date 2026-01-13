BBWS Pemali Juana ha creado un diseño para el manejo de emergencia del terreno en movimiento de Blora

Blora (ANTARA) – El Centro de la Cuenca del Río Pemali Juana (BBWS) continúa realizando mediciones topográficas y preparando diseños de gestión de emergencias en varios lugares afectados por el fenómeno de movimiento del suelo en Blora Regency, Java Central.

La directora técnica de BBWS Pemali, Juana Agus Yanto, en Blora, dijo el lunes que las mediciones se llevaron a cabo en Dukuh Sambiroto, aldea de Buluroto, distrito de Banjarejo, y Dukuh Ngetrep, aldea de Kalau, distrito de Tunjungan.

«Actualmente se siguen realizando mediciones topográficas y se están preparando diseños de gestión de emergencias. Los resultados de este estudio servirán posteriormente de base para el trabajo de campo», afirmó.

Explicó que la gestión de emergencias tiene como objetivo controlar el flujo y las fugas de agua, especialmente en puntos cercanos a cauces de ríos y zonas residenciales, para evitar movimientos generalizados de tierras.

Además, BBWS Pemali Juana, junto con el Departamento de Obras Públicas y Planificación Regional (PUPR), la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Blora Regency y otras agencias relacionadas, también monitorearon el estado de las pendientes, los sistemas de drenaje y los posibles impactos en la infraestructura alrededor de los lugares afectados.

El fenómeno de movimiento del suelo en Dukuh Sambiroto, aldea de Buluroto, ocurrió el lunes (22/12) y provocó un hundimiento del terreno de unos 50 a 70 centímetros con una longitud de grieta de unos 200 metros. Como resultado de este incidente, se dice que las casas de tres residentes sufrieron daños moderados.

Mientras tanto, el viernes (1/2) también se produjeron movimientos de tierras en Dukuh Ngetrep, aldea de Kunci, distrito de Tunjungan. Se registró un hundimiento a una profundidad de 15 a 30 centímetros con una longitud de grieta de aproximadamente 100 metros. Las casas de dos residentes sufrieron daños moderados, mientras que otras tres viviendas estaban en peligro.

El jefe del Departamento de Recursos Hídricos del Servicio PUPR de Blora Surat Regency dijo que el tratamiento inicial se planificó mediante la construcción de gaviones o tablestacas en las orillas del río y la mejora del sistema de drenaje para controlar el flujo de agua para que no se filtre en la zona de falla terrestre.

«El tratamiento inicial tiene como objetivo controlar el flujo y la percolación del agua subterránea en una longitud de aproximadamente 30 metros», dijo.

Dijo que el requisito presupuestario para este tratamiento se estima en alrededor de 400 millones de IDR y se implementará en fases en espera de los resultados de más estudios técnicos.

