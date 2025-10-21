BBWS Bengawan Solo realiza una reunión de preparación para la temporada de lluvias

Solo (ANTARA) – El Centro Regional del Río Bengawan Solo (BBWSBS) está realizando una convocatoria de preparación para desastres para 2025-2026 como parte de los esfuerzos para crear conciencia sobre cómo hacer frente a la temporada de lluvias.

El jefe de BBWSBS, Dr. Gatut Bayuadji, S.Sc., MT, dirigió directamente la reunión que tuvo lugar el martes en las áreas de BBWS Bengawan Solo Office, Pabelan, Sukoharjo Regency y Madiun e Hilir.

Gatut dijo que la reunión tenía como objetivo fortalecer la coordinación, la comunicación y la sinergia intersectorial entre el gobierno central, los gobiernos regionales, el TNI/Polri y la comunidad para hacer frente a posibles desastres hidrometeorológicos, especialmente inundaciones.

Esta sinergia es la clave principal para mitigar los riesgos de desastres que pueden amenazar la seguridad de vidas, propiedades y la sostenibilidad de las tierras agrícolas.

Dijo que prepararse para inundaciones y deslizamientos de tierra es muy importante para mantener la sostenibilidad del desarrollo de la infraestructura hídrica. Según él, una infraestructura confiable ayuda a mantener la función de las tierras agrícolas para que no sufran daños, apoyando así la productividad agrícola sostenible.

BBWS Bengawan Solo también llevó a cabo un Foro de Discusión en Grupo (DGF) con agencias relacionadas y gobiernos locales como una forma de esfuerzos conjuntos para gestionar los desastres por inundaciones y aumentar la coordinación intersectorial.

«BBWSBS ha estado realizando DGF con agencias relacionadas y gobiernos regionales como una forma de compromiso conjunto en la gestión de desastres por inundaciones y aumentando la coordinación intersectorial. Debemos enfatizar que la gestión de desastres por inundaciones es una responsabilidad conjunta del gobierno central, los gobiernos regionales y todos los elementos de la sociedad», dijo.

Como parte de los preparativos para la temporada de lluvias, se han desplegado 72 unidades de equipo pesado en diferentes zonas del río Bengawan Solo, a saber, 36 unidades en la zona aguas arriba, 13 unidades en la zona de Madiun y 23 unidades en la zona aguas abajo.

Aparte de esto, como parte de los esfuerzos de preparación, el partido también ha preparado varios materiales contra inundaciones actualmente disponibles en BBWS Bengawan Solo, incluidos 1.718 gaviones de alambre, 30 cestas de arena, 886 geobolsas estándar, 10.300 mini geobolsas, 9.694 sacos de arena y 470 geocajas.