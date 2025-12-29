Baznas Temanggung ofrece becas a 100 estudiantes cada año

Temanggung (ANTARA) – La Agencia Nacional Zakat Amil (Basnas) Temanggung Regency, Java Central, ofrece becas a 100 estudiantes que estudian en universidades cada año.

«Para becas de primer año para 100 estudiantes, proporcionaremos becas en enero de 2026 para pagar la matrícula en el segundo semestre», dijo el lunes en Temanggung el presidente de Temanggung Regency Baznas, Manshur Asnawi.

Lo transmitió después de la circuncisión masiva de Baznas en 2025 en Pendopo Pengayoman, regencia de Temanggung.

Dijo que los estudiantes normalmente pagan la matrícula en enero para poder pagar la matrícula y luego las becas se otorgan ese mes.

Según él, cada estudiante que reciba una beca recibirá 3 millones de rupias cada semestre.

«El objetivo por subdistrito es que cinco estudiantes reciban becas, pero aparentemente esto no está distribuido equitativamente; la más alta fue ayer en el subdistrito de Parakan», dijo.

Dijo que otros 100 estudiantes se unirían en julio del próximo año.

«Si los ingresos por zakat, infaq y limosnas son mayores, aumentaremos la cuota. Lo importante es cómo aumentar el nivel de educación en la sociedad Temanggung, con la esperanza de que a medida que aumenta la calidad de la educación, también pueda aumentar la calidad de la economía». dijo.

