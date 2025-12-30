Baznas presta asistencia a los supervivientes del desastre en Aceh desde Cilacap

Cilacap (ANTARA) – La Agencia Nacional Zakat Amil (Baznas) de Cilacap Regency, Java Central, ha preparado asistencia para los sobrevivientes del desastre de Aceh de Cilacap facilitando la repatriación, brindando compensación y un programa de uso económico para los residentes que eligen permanecer en sus áreas de origen.

El vicepresidente II de Distribución y Servicios Públicos de Baznas Cilacap Regency, Akhmad Kholil en Cilacap, dijo el martes que Baznas participó en el proceso de repatriación de los sobrevivientes, especialmente en la preparación de viviendas y primeros auxilios para los residentes de Cilacap afectados por el desastre en Aceh.

«Baznas Cilacap participa en la preparación de alojamiento y compensación para los supervivientes. También estamos preparando más ayuda en función de sus necesidades», subrayó.

Dijo que hasta el momento hay 68 supervivientes cuya repatriación ha sido facilitada conjuntamente por el Gobierno, entre ellos 53 personas en la fase inicial y 15 personas en la segunda fase de repatriación que llegaron a Cilacap el lunes por la noche (29/12).

Además, según él, hubo varios vecinos que regresaron a casa de forma independiente y no todos fueron registrados.

Según él, Baznas Cilacap abre oportunidades de uso para los supervivientes que opten por permanecer en Cilacap, siempre que cumplan con los requisitos como beneficiarios.

«Hay programas empresariales y programas ganaderos. Si quieren hacer negocios aquí, podemos preparar un plan», dijo Kholil.

Uno de los supervivientes de Majenang, Cilacap, Sarto, dijo que estaba agradecido de regresar a su ciudad natal después de quedar atrapado por inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro de Aceh.

Él y seis de sus compañeros sobrevivieron quince días en medio del bosque mientras trabajaban como extractores de savia de pino.

«Estábamos atrapados en el bosque, el acceso estaba bloqueado por deslizamientos de tierra y la comida era difícil», dijo.

Una vez que el desastre disminuyó, caminaron por un terreno empinado hasta el campo de refugiados en condiciones logísticas limitadas.

Sarto admitió que decidió quedarse en su ciudad natal porque las condiciones en su lugar de trabajo en Aceh aún no se habían restablecido.

“Primero quiero probar un negocio en el pueblo”, dijo.

En otra ocasión, Sarido, jefe de la Oficina de Enlace Provincial de Java Central, dijo que 18 residentes de Java Central habían sido repatriados desde Aceh Central utilizando aviones Hércules a través de la Base Aérea Halim Perdanakusuma en Yakarta el lunes (29/12). La mayoría de ellos eran residentes de Cilacap y el resto eran residentes de Brebes y Pemalang.

«También seguimos trabajando con BPBD (Agencia Regional de Gestión de Desastres) Aceh sobre la posibilidad de que todavía haya residentes de Java Central allí», dijo.

Anteriormente, el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, enfatizó el compromiso del gobierno provincial de ayudar a sus ciudadanos afectados por el desastre, incluso facilitando la repatriación y apoyando la recuperación económica en sus áreas de origen.

