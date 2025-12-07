Baznas lanza ZCoffee, BMM y 1.300 programas Zmart en Java Central

Semarang (ANTARA) – La Agencia Nacional Zakat Amil de Indonesia (Baznas) hace realidad su fuerte compromiso con el fortalecimiento de la economía popular a través de

lanzó el programa ZCoffee y Baznas Microfinance Mosque (BMM). Además, también lanzó 1.300 Zmarts para la provincia de Java Central en el área de la Gran Mezquita de Java Central (MAJT), en la ciudad de Semarang, el sábado (06/12/2025).

Los tres programas fueron inaugurados por el presidente de Baznas RI, Prof. Dr. Noor Ahmad. Este programa es una forma de compromiso para fortalecer el empoderamiento económico del pueblo y transformar al mustahik hacia la independencia.

También estuvo presente el secretario del MAJT, Dres. KH. Muhyiddin, M.Ag y personal. También estuvieron presentes el Gobernador de Java Central, Comisionado General de Policía (P), Dres. Ahmad Luthfi, SH, S.St, MK, representado por el Secretario Regional de la Provincia de Java Central, Sumarno, SE, MM; Jefa de Distribución y Uso de Baznas, Saidah Sakwan, MA; Presidente de la Provincia de Java Central de Baznas, Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si, representado por el secretario de la provincia de Java Central de Baznas, Ahyani; y el Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Religión de Java Central, Saiful Mujab, representado por el Jefe del Equipo de Empoderamiento del Zakat de la Oficina Regional del Sector Penaiszawa del Ministerio de Religión de Java Central, Dasiri

El presidente de Baznas, Noor Achmad, dijo que Baznas es una institución gubernamental oficial, establecida sobre la base de la ley número 23 de 2011.

Con el mandato de gestionar zakat, infaq, limosna (HIS) y otros fondos sociales religiosos de manera profesional, transparente y responsable, Baznas continúa innovando para presentar programas eficaces de alivio de la pobreza.

«Los programas que presentamos actualmente son una prueba de que el zakat es capaz de impulsar la economía popular de manera sostenible y llevar a los mustahik a la independencia y convertirse en muzaki», dijo.

Según él, los tres programas tienen un objetivo principal: lograr la reducción de la pobreza a través del empoderamiento económico sostenible. La colaboración entre mezquitas, gobiernos, campus, socios comerciales y la comunidad es clave para el éxito de estos programas.

«Que Allah SWT bendiga todos nuestros esfuerzos y haga de este programa una forma de lograr el bienestar de la gente de manera justa», concluyó.

Mientras tanto, el presidente de la provincia de Baznas de Java Central, Ahmad Darodji, agregó que su partido continuará fortaleciendo la sinergia, la asistencia y la supervisión con el distrito/ciudad de Baznas para garantizar que todos los programas se ejecuten según lo previsto.

«Estamos comprometidos a garantizar que cada rupia de los fondos HIS confiados a la comunidad se gestione de manera confiable y proporcione los mejores resultados para la comunidad. Esperamos que estos tres programas se conviertan en nueva energía para acelerar la reducción de la pobreza en Java Central, especialmente a través del empoderamiento económico equitativo», enfatizó.

En la misma ocasión, el Secretario General de la Gran Mezquita de Java Central, Dres. KH. Muhyiddin, M.Ag. expresó su agradecimiento por la elección de MAJT como uno de los centros para la implementación y desarrollo del programa de empoderamiento económico de Baznas.

«Estamos muy satisfechos con la presencia de ZCoffee, BMM y Zmart en el área de MAJT. Las mezquitas no son sólo lugares de culto, sino también centros de servicio para la gente. La presencia de este programa fortalece el papel de las mezquitas en el fortalecimiento de la comunidad, especialmente las generaciones más jóvenes y los microempresarios. Estamos dispuestos a trabajar en plena sinergia para garantizar que este programa tenga éxito y proporcione los mayores beneficios posibles a la municipalidad y a la gente de Java Central», dijo Muhyiddin.

Desde su lanzamiento en 2022, el programa ZCoffee tiene presencia en 12 provincias y 30 distritos/ciudades, apoyando a 130 mustahik. En Java Central, hay 22 establecimientos ZCoffee, incluidos establecimientos estratégicos en el área MAJT. Este programa aumentó los ingresos de Mustahik en un 113,79 por ciento, y 67 personas cruzaron con éxito la línea de pobreza.

El programa de microfinanzas de la mezquita de Baznas (BMM) se asocia con 183 mezquitas, distribuye 26.300 millones de IDR y apoya a 9.090 mustahik. En Semarang, este programa ha ayudado a 70 mustahik a través del plan qardhul hasan sin intereses y es una solución para que los municipios eviten préstamos insalubres.

Baznas RI apunta a 1.300 Zmarts a través de la cooperación con la provincia de Baznas, Java Central, y 26 regencias/ciudades de Baznas. Baznas RI apoya directamente un total de 780 unidades con un presupuesto total de 6.240 millones de IDR. Este programa ha llevado a la creación de 459 nuevos muzaki en toda Indonesia, fortaleciendo la red Zmart Merchant para ascender de rango. ***