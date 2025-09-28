Baznas está construyendo una casa saludable en Jepara para servicios de salud gratuitos

JEPARA (Antara) – Baznas Republic Indonesia tiene la construcción de casas saludables de Baznas (RSB) en el complejo de internado islámico de Balkambang, Jepara Regency, Java Central, inaugurado como una obligación de presentar servicios de salud libres y de calidad para Mustahik.

«Además de un medio para mejorar la calidad de la salud pública, así como una forma concreta de uso de Zakat en beneficio del beneficio del beneficio del beneficio del beneficio del Baznas de Baznas de Indonesia Dr. Dr. Kh. Jepara, domingo.

Hizo hincapié en que la existencia de RSB no solo era un centro de atención médica, sino que también tenía valor espiritual porque este RSB vino con el proceso Tazkiyah y Sakinah para Muzaki y Mustahik.

«Muzaki que cumplió Zakat estará limpio, y Mustahik tiene una ventaja real. Esta es la bendición de Zakat que Dios quiere, trae bendiciones», dijo.

Agregó que Baznas solo jugó un papel como facilitador, porque Zakat esencialmente era un pago de Muzaki por Mustahik. Con la presencia de RSB, se espera que la colección Zakat en Jepara pueda aumentar de RP. 15 mil millones a RP. 20 mil millones, se acerca a otros rendimientos regionales, como Karanganyar, que han alcanzado Rp28 mil millones.

Mientras tanto, los cuidadores de Balekambang Ponpes Kiai Muhammad Makmun Abdullah expresaron su gratitud por el apoyo de la Bazna central, provincial y regional. Balekambang Ponpes representa 2500 metros cuadrados de tierra con un primer edificio de 1,000 metros cuadrados para la construcción de RSB.

«Alhamdulillah, la construcción comenzará pronto. Esperemos que beneficie a la comunidad en general y a los estudiantes», dijo.

El diputado II para la distribución y el uso de Baznas Ri Muhammad Ibdadurohman explicó que el proyecto del Hospital Balkambang fue el resultado de la colaboración de las Baznas centrales, Jpara Baznas, Baznas de Java Central y Ponpes Balkambang.

«La colaboración con Ponpes es la segunda. Mientras que el apoyo presupuestario de las Baznas centrales fue de Rp2.35 mil millones, que consiste en Rp1.7 mil millones para equipos físicos, RP300 millones, ambulancias RP350 millones y RP500 millones durante el primer año. Mientras que la próxima operación fue tratada», dijo.

Hasta ahora, Baznas ha construido 36 unidades RSB en diferentes regiones, que sirven a más de 248,331 beneficiarios cada año. Esto aumentará con la adición de RSB en Jepara.

El presidente de Baznas de Java Central, Ahmad Darozi, dijo que el potencial de Zakat en Java Central RP327 billones alcanzó, incluso ahora estimado en RP400 billones.

«Zakat no hará a los pobres. De hecho, Zakat puede crecer y ayudar a muchas partes, incluso a Palestina. Este RSB es una clara prueba de Zakat para construir civilización», dijo.

Mientras tanto, la lluvia adjunta de Jepara M. Ibnu Hajar hizo el paso de los Baznas que RSB presentó en su área, de modo que de acuerdo con la visión del gobierno de la regencia Jepara Makmur, superior, duradera y religiosa (flexible) hecha (flexible).

«Alentamos a ASN Orderly a pagarle a Zakat para que se puedan implementar programas más útiles», dijo.