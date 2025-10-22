Baznas Banyumas distribuyó mil millones de IDR en ayuda a mustahik con motivo del Día de Santri

Purwokerto (ANTARA) – La Agencia Nacional Amil Zakat (Baznas) Banyumas Regency, Java Central, distribuyó ayuda por valor de más de mil millones de IDR a 535 mustahik con motivo del X Día Nacional de Santri en 2025.

«Esta asistencia es una forma de cooperación entre Baznas y el gobierno de Banyumas Regency para hacer que el programa Trilas Regent y Vice Regent of Banyumas sea un éxito», dijo el presidente del Daily Executive (Plh) de Baznas Banyumas Abdul Khodir durante la actuación de relevo en Si Panji Hall, Purwokerto, Banyumas Regency, el miércoles.

Al intervenir en el acto celebrado tras la ceremonia de conmemoración del

Además, asistencia con la infraestructura comercial de Z-Coffee para 5 mustahik, Z-Car para 3 mustahik, capacitación y capacitación de guardias de seguridad para 29 mustahik, así como asistencia ganadera para 348 mustahik.

Según él, la fuente del dinero de la ayuda provino del zakat recaudado a través de la regencia de Baznas Banyumas.

Además, dijo que el éxito de la distribución del zakat no puede separarse del apoyo del regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, a quien se considera activo como conductor de zakat en la región.

Por este trabajo, continuó, el Regente Sadewo recibió el premio como Jefe Regional de Movilización Zakat.

«Esto es un motivo de orgullo para nosotros y, si Dios quiere, estamos dispuestos a hacer que todos los programas sean un éxito por el bien del pueblo de Banyumas», dijo Khodir.

En esta ocasión, el regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, esperaba que esta asistencia pudiera ser utilizada lo mejor posible por los mustahik o los beneficiarios y como un medio de aprendizaje y desarrollo.

También espera que la sinergia entre el gobierno, Baznas y la comunidad se mantenga y fortalezca a través de un espíritu de cooperación.

«La sostenibilidad de este programa depende no sólo del gobierno y de Baznas, sino también de la seriedad de los beneficiarios en su gestión y utilización», dijo.

Espera que a través de los programas Z-Coffee y Z-Auto, capacitación de guardias, así como asistencia ganadera y becas, los beneficiarios puedan mejorar sus habilidades, iniciar negocios y mejorar el bienestar familiar.

“Sigamos manteniendo el espíritu de unión, apoyándonos unos a otros y ofreciendo amabilidad en cada paso del camino”, dijo el regente.

