Bazma pertamina cilacap distribuye 100 bolsas y zapatos para huérfanos

Cilacap (Antara) – Pertamina Baituzzakah (Bazma) Pertamina Refincieren internacional (KPI) Ru IV Cilacap nuevamente dividió la ayuda en el campo de la educación para los huérfanos y dos en el entorno operativo de la refinería.

La ayuda en forma de 100 bolsas y 100 pares de zapatos se transfirió simbólicamente a Baiturrahmah -Moskee, Donan Village, Cilacap Tengah District, Cilacap Regency, Central Java, viernes (19/9).

El programa es el resultado de la cooperación entre Bazma Ru IV Cilacap y Bazma Pusat, así como una agenda de rutina como una forma tangible de dedicación para apoyar la mejora de la calidad de la educación comunitaria.

El presidente diario de Bazma Ru IV Cilacap Sayidi Ichwan dijo que se espera que ofrecer suministros escolares aliente a los niños a ayudar al destinatario.

«Esperamos que esta simple ayuda pueda aumentar el entusiasmo de los huérfanos de aprendizaje y dos. La educación es la clave del futuro, y queremos estar presentes para apoyarlos para lograr sus objetivos», dijo.

Además de ofrecer beneficios directos en forma de necesidades escolares, este programa también es una forma de preocupación de Pertamin por parte de Bazma para fortalecer el papel social de las empresas en la comunidad.

Bazma RU IV Cilacap se esfuerza por continuar desempeñando un papel activo en la presentación de los efectos positivos de los programas sociales, especialmente en el campo de la educación, como una inversión a largo plazo para la próxima generación del país.

Uno de los destinatarios de ayuda, Reva Ayu, admitió que estaba muy feliz de aceptar bolsas y zapatos nuevos para sus necesidades escolares.

«Muchas gracias a Bazma por darle nuevas bolsas y zapatos. Dios lo quiere, estoy entusiasmado con la escuela y aprender», dijo.

El programa social llevado a cabo por Bazma Ru IV Cilacap está en línea con el desarrollo sostenible Doel (SDG) en el primer objetivo, sin pobreza y el cuarto objetivo, para apoyar la vida de la vida para todos. Esto también está en línea con el cuarto programa ASTA CITA que enfatiza el desarrollo de los recursos humanos al mejorar la calidad de la educación.

