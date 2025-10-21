Bawaslu y el gobierno de Temanggung Regency colaboran en el campo de la gestión de archivos

Temanggung (ANTARA) – La Agencia de Supervisión Electoral de la Regencia de Temanggung (Bawaslu) y el Gobierno de la Regencia de Temanggung (Pemkab) están trabajando juntos en el campo de la gestión de registros.

El presidente de Temanggung Regency Bawaslu, Roni Nevriadi, en Temanggung, dijo el martes que a Temanggung Bawaslu se le ha dado tiempo para firmar un acuerdo de cooperación con el gobierno de Temanggung Regency, en este caso el Servicio de Biblioteca y Archivos.

«Indicamos que Temanggung Regency Bawaslu actualmente no cuenta con todos los recursos humanos (RRHH), especialmente los archivos, por lo que la provincia de Java Central Bawaslu nos ha ordenado que ejecutemos un memorando de entendimiento con el gobierno de Temanggung Regency», dijo.

Dijo que Temanggung Regency estaba agradecido con Bawaslu por la ayuda de Temanggung Regent, que fue el punto de partida para que Temanggung Regency Bawaslu brindara alfabetización a toda la comunidad de Temanggung.

«Más adelante tendremos libros sobre los resultados del seguimiento electoral y también sobre las elecciones de 2024, que luego distribuiremos a las bibliotecas regionales. Por supuesto, también hemos colaborado con Unisnu y Kominfo para proporcionar libros y alfabetización sobre el seguimiento electoral en la regencia de Temanggung», dijo.

El regente de Temanggung, Agus Setyawan, dijo que una de las colaboraciones con Bawaslu es esencialmente facilitadora y complementaria con otras instituciones verticales.

«Hoy con el Departamento de Biblioteca y Archivo. En el futuro siempre estará al lado de Bawaslu, especialmente en 2026, habrá 14 elecciones de aldea en la regencia de Temanggung. La esperanza es que Bawaslu pueda ir al campo, el objetivo es mejorar la calidad de la democracia comunitaria en Temanggung, especialmente a nivel de aldea», dijo.

El jefe del Servicio de Biblioteca y Archivos de Temanggung Regency (Dinpusip), Supriyanto, dijo que la firma de un acuerdo conjunto entre Bawaslu y el gobierno de Temanggung Regency tiene como objetivo realizar la gestión de los archivos de Bawaslu de acuerdo con las regulaciones de archivos.