PEKALONGAN (Antara) – Pekalongan es una ciudad en la costa norte del centro de Java que durante mucho tiempo se conoce como la ciudad de Batik. Este apodo no es exento de razón, ya que el área es uno de los centros de producción de Batik más grandes de Indonesia.

Desde el siglo XIX, Batik se ha convertido en una parte integral de la vida de la comunidad de Pekalongan, con muchos hogares involucrados en hacer Batik.

El único Van Pekalongan Batik se encuentra en sus diversos motivos y el uso de colores brillantes. Los motivos, como Jlamprang, Buketan y la Luz de la Luna, son la característica de Batik de esta ciudad.

Además del hecho de que es un centro de producción, Pekalongan también tiene un museo Batik que es un lugar para la educación y la preservación de la cultura batik. Este museo no solo muestra colecciones de batik de diferentes regiones, sino que también ofrece capacitación en batik para estudiantes y visitantes.

El Museo Batik de Pekalongan es una prueba clara de la dedicación de la ciudad para mantener y desarrollar el patrimonio cultural.

Los productos Batik de Pekalongan tienen colores brillantes, como el rosa, el amarillo y el azul, así como los motivos ricos y dinámicos que reflejan la aculturación de la cultura local y extranjera.

Sus famosos motivos, incluido Jlamprang (geométrico con la influencia del Islam), Encim (Flora con la influencia de los chinos), Bouquet (gran flora de influencia holandesa) y la luz de la luna (paisaje natural).

El único Van Pekalongan Batik también está en la combinación de elementos naturales, cultura y el uso de colores típicos brillantes.

Cada motivo de Batik tiene una cierta filosofía y significado que refleja el estatus social en la sociedad. Inicialmente, Batik solo estaba destinado a nobles o reinos, pero después de un tiempo Batik estuvo disponible para todas las personas, independientemente de su raza, cultura o religión.

Batik es uno de los patrimonio cultural no objeto de Indonesia, y uno de ellos es Pekalongan Batik. La organización educativa y cultural de las Naciones Unidas (UNESCO) ha reconocido a Batik como un patrimonio cultural indonesio, que muestra el valor y la singularidad de esta cultura.

El ataque textil de Batik

La existencia de Batik y Stamp escrita no es del todo segura porque los Batik Daders obtienen competencia de productos textiles de patrón Batik que han llenado muchos mercados en Indonesia. Este Batik -Motif y Batik Stamp son casi la misma forma, aunque otras cosas difieren de las características de Batik de Pekalongan, que es el precio más barato.

Además, el desafío es retener a Batik, aunque se sabe en todo el mundo la regeneración de los artesanos. Muchos jóvenes están menos interesados ​​en aprender el proceso Batik que requiere tiempo y energía.

Es por eso que los esfuerzos para promover a Batik y promover el amor para la generación más joven son muy importantes.

El Ayuntamiento de Pekalongan, para conmemorar el Día Nacional Batik de 2025, realizó varias actividades entusiastas, aunque simples.

No solo manteniendo una ceremonia, la conmemoración del Día Nacional de Batik desde 2025 también es cada vez más animada con la acción de hacer Batik en la tela Mori de 16 metros en el Museo Pekalongan Batik. Los participantes de Batik no solo fueron seguidos por estudiantes, sino que todos los visitantes podrían cortar la tela de Mori.

Además de usar ropa Batik, esta actividad de Batik se convierte en un símbolo de amor y orgullo de la comunidad de Pekalongan hacia el patrimonio cultural de Batik.

La promoción y la participación en las exposiciones también se activan constantemente, como la exposición inacraft en Yakarta y actividades que se llevan a cabo en varios centros de Batik Dergins.

También se necesitan esfuerzos para mantener Batik típicos para fortalecer las actividades de socialización al involucrar organizaciones de equipos regionales relacionados, promociones y materias de batik para estudiantes.

El Secretario Regional de la Ciudad de Pekalongan, Nur Priyantomo, dijo en la era digital que es hora de que los actores de Batik comercialicen productos Batik a través de en línea (en línea).

«Ahora el marketing de Batik ha cambiado de las transacciones tradicionales al marketing digital. Me aseguro de que las MIPYM de Batik todavía existan y continúen creciendo», dijo.

Pekalongan Batik ahora es cada vez más exigente por personas extranjeras, como Italia (Europa) y Dubai (Midden -east). El tema del cambio climático es importante, por lo que a las personas extranjeras les gustan los colores naturales.

Es por eso que estamos seguros de que la generación más joven está lista para reemplazar a los perpetradores de Batik que son viejos. Los recursos humanos para hacer Batik son realmente originales de Pekalongan.

Batik

El reconocimiento de la UNESCO de Batik como patrimonio cultural de no objeto es el resultado de un largo intento de preservar y promover a Batik en el mundo internacional. Este proceso fue iniciado por varios partidos, incluido el gobierno indonesio, los batikcrafters y las personas que mantienen constantemente las tradiciones de Batik.

UNESCO dio este reconocimiento basado en el hecho de que Batik es una tecnología de color de tela única en la que el proceso de producción combina arte local, manualidades y sabiduría local. Además, Batik también se considera un valor filosófico profundo que refleja la visión de la vida del pueblo indonesio.

Es por eso que, al conmemorar el Día Nacional Batik 2025, no solo es recordar el reconocimiento de la UNESCO, sino que también recuerda al público la importancia de preservar a Batik como un patrimonio cultural.

Hay una expresión, la existencia de Pekalongan Batik puede no ser «Patent Fakkel (API)» debido al reconocimiento de la UNESCO a fines de septiembre de 2009 en Batik como un patrimonio cultural de no objeto iniciado por Pekalongan Batik -observers respaldados por otras regiones.

Por el momento, el Museo Batik de Pekalongan todavía tiene alrededor de 1.300 colecciones que provienen de las donaciones de amantes de Batik. Hay dos grandes grupos de colecciones de Batik, a saber, el interior que concentró el motivo del palacio Batik, como solo y Yogyakarta que tienen motivos Sogan, Kawung, Parang y Truntum.

Mientras que Batik Pesisiran proviene de la costa norte y sur con motivos Batik, que tienen una variedad de colores vivos.

Este motivo Batik en la costa, como de Pekalongan, Cnebon, Lasem, Madura, incluso a Sumatra. La colección Batik más antigua fue Batik en la década de 1940, como Jlamprang (donaciones de habitantes de Fadiah Ahmad), Bouquet y Telengen.

El jefe del Museo Batik de Pekalongan, Nurhayati Sinaga, dijo que con el eslogan «Batik Beni, la generación de atención» se espera que sea más «digna». Es decir, Batik ya no tiene que ser sinónimo de contaminación ambiental o Batik como una contribución al desperdicio.

Esperamos que no haya más Batik uno al lado del otro con (agua) del Río Negro. Podemos hacer un Batik digno usando colores naturales o ofreciendo WWTP.

No es una exageración si la conmemoración del Día Nacional de Batik 2025 es el momento adecuado para pensar en lo valioso que es este patrimonio cultural. Batik no es solo un lienzo, sino que es una identidad nacional que está llena de significado.

Al preservar y promover Batik, ayudamos a mantener la riqueza de la cultura indonesia para mantenerse con vida y desarrollar en medio de la modernización.

Vamos a usar Batik con orgullo, no solo cuando conmemoremos los días nacionales de Batik, sino también en la vida diaria como una forma de respeto por el patrimonio ancestral y el amor por la cultura indonesia.

