Batang utiliza 530,2 hectáreas de tierra afectada por las inundaciones para producir arroz Biosalin

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, está utilizando 530,29 hectáreas (ha) de tierra afectada por las inundaciones para convertirlas en tierras de cultivo de arroz Biosalin 1 y Biosalin 2, como un esfuerzo para apoyar el logro de la autosuficiencia en arroz y apoyar la seguridad alimentaria nacional.

El jefe del Departamento de Alimentación y Agricultura de Batang Regency, Sutadi Ronodipuro, dijo el lunes que su partido estaba preparando métodos apropiados como solución para lidiar con las tierras afectadas por las inundaciones de las mareas para aumentar el área de tierras de siembra y producción.

«Hemos realizado una prueba de arroz biosalado en la aldea de Kasepuhan cubriendo un área de 1 hectárea. Por lo tanto, el plan es distribuir esta prueba de siembra de arroz a las tierras de los agricultores afectadas por la inundación», dijo.

Según él, la ampliación de las tierras afectadas por las inundaciones para tierras agrícolas cuenta con el apoyo de la Agencia de la Asamblea de Modernización Agrícola y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

Actualmente, se han preparado proyectos piloto o parcelas de demostración para plantar las variedades de arroz Biosalin 1 y Bisosalin 2 que cubren un área de una hectárea en las áreas de Klidang Lor y North Karangasem.

«Antes de que llegara el maremoto, el país era capaz de producir una cosecha de hasta 10 toneladas de cereales por hectárea. Si la cosecha puede alcanzar el 50 por ciento, será alentador para los agricultores y apoyará la autosuficiencia en arroz», dijo.

Espera que esta tecnología de semillas pueda ser un punto de inflexión para que los agricultores costeros aumenten la producción de arroz.

“A través de esta parcela demostrativa de Biosalin, esperamos aumentar nuevamente el rendimiento de los cultivos, que se espera que se recojan en marzo de 2026. Para 2025, el objetivo de producción de arroz alcanzará las 177.319 toneladas de grano seco molido (GKG)”, dijo.