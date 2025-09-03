Batang se da cuenta del programa Mapan y Cultured Village

BATANG (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Central Java intenta realizar el programa Mapan, Cultured and Quality Village porque el progreso de esta área comienza desde una aldea.

Batang Rains Faiz Kurniawan durante el pueblo de Sambang -Actividad en Batang el miércoles de que el desarrollo de la aldea fue la clave del progreso de la región, como las cosas propiedad de la aldea de Jatisari que creció hacia adelante, independiente y prosperadamente.

«Esperamos que las actividades de esta comunidad puedan fortalecer aún más el espíritu de solidaridad y cooperación mutua. Con solidaridad, el pueblo de Jatisari será próspero y cultivado», dijo.

Según él, la actividad del pueblo de Sambang no es solo una visita ceremonial, sino un espacio de diálogo para escuchar las ambiciones de la comunidad.

«Es por eso que recibiremos aportes ciudadanos para ser utilizados como base para formular una política que está más enfocada», dijo.

Admitió que estaba agradecido de poder mantenerse en contacto con los residentes como una herramienta de energía positiva para que los gobiernos locales continúen fortaleciendo la dedicación para continuar fortaleciendo a la comunidad.

«Esta es la felicidad para mí y las filas del gobierno de Batang Regency para reunirse directamente con los residentes. Nuestra presencia aquí no es solo una visita normal, sino también una manifestación tangible para escuchar directamente las ambiciones de las personas», dijo.

En esta actividad, el Gobierno de Batang Regency presenta varios servicios integrados, como donantes de sangre, controles de salud gratuitos, servicios de planificación familiar, administración de población, impuestos, samsat móvil, bazares UMKM, vacantes, consulta de DPI para actores comerciales y entretenimiento.

«Presentamos todas estas instalaciones para que el servicio se acerque, fácilmente accesible y ofrezca entretenimiento a la comunidad», dijo.