Batang Regency Government Targe Presión saludable para Indonesia EMAS 2045

BATANG (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Central Java, continúa intensificando el Programa de la Escuela para el Mes de Inmunización (sesgo) como un intento de ofrecer a los niños inmunidad a ciertas enfermedades para estar saludables con la Generación de Oro Indonesia 2025.

El jefe de la Oficina de Salud del Distrito de Batang, Didit Wisnuhardanto, en Batang dijo el domingo que la administración de vacunas (virus debilitados) en el cuerpo de una persona se dio desde el nacimiento hasta el comienzo de la infancia.

«La inmunización obtenida cuando el bebé no es suficiente para protegerse contra diferentes enfermedades, por lo que es necesario hacer una inmunización de prueba hasta la edad de los niños de la escuela», dijo.

Dijo que el programa para el mes de inmunización de los escolares estaba dirigido a la protección de los niños de la escuela secundaria primaria y secundaria contra la rubéola, la difteria, el tétanos y la enfermedad de inmunización del papiloma humano (VPH).

«Es por eso que esperamos que los maestros y los padres tengan que ofrecer apoyo si sus hijos reciben inmunizaciones en la escuela por oficiales de servicio de salud y centros de salud», dijo.

Didit Wusnuhardanto dijo que la inmunización fue reconocida como una prevención de la enfermedad más efectiva y podría mejorar la salud pública.

«Además, dar vacunas también evita varias enfermedades que pueden causar discapacidades y muerte. Esperamos que el programa de sesgo pueda realizar Indonesia Gold Indonesia 2045», dijo.

