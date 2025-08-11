Batang Regency -Gobierno está apretado el control de las tierras agrícolas.

BATANG (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Central Java, creó la conversión de país o agricultura productiva como un intento de controlar el uso del área y mantener la disponibilidad de alimentos para apoyar la visión del oro de Indonesia 2024.

Batang Rains Faiz Kurniawan en Batang dijo el lunes que el ajuste del cambio en la función agrícola también fue un paso concreto y una forma de preocupación para el gobierno local en el mantenimiento de la sostenibilidad regional.

«La conversión de la función de las tierras agrícolas, en particular los campos de arroz productivos, es una amenaza real para la seguridad alimentaria regional, por lo que debe ser apretado», dijo.

Según él, los esfuerzos para endurecer la conversión de tierras agrícolas también fueron apoyar a la misión nacional en el servicio especial de la autoinscribencia alimentaria lanzada por el gobierno central.

La estrategia más importante, dijo, es limitar la conversión del campo de arroz mediante el uso del espacio vertical y el desarrollo de áreas integradas.

«Esta es la dedicación de Java Central para mantener tierras agrícolas mientras mantiene un equilibrio de desarrollo», dijo.

Dijo que su partido llevaría a cabo tres enfoques principales en el intento de agudizar la conversión de la tierra de la tierra, a saber, el fortalecimiento de las regulaciones para las limitaciones de la función de la tierra, la revitalización de la infraestructura de riego y el aumento de la productividad de la tierra, así como el estímulo para los agricultores, de modo que el empresario del agricultor era rentable.

«Esta política es un puente entre las necesidades económicas y el mantenimiento del medio ambiente. El objetivo es crear un crecimiento económico que controle la independencia de los alimentos», dijo.