Batang Regency -El gobierno fortalece los pilares sociales a través de diferentes capacitación

BATANG, Java Central (Antara) – El Gobierno de Batang Regency, Central Java, continúa fortaleciendo la capacidad de los pilares sociales a través de diversos programas de capacitación y apoyo para garantizar que los perpetradores puedan realizar sus tareas de manera óptima al servir a la comunidad.

Batang Rains Faiz Kurniawan en Batang dijo el sábado que el objetivo de esta actividad era aumentar el conocimiento y la comprensión de los pilares sociales con respecto al programa de implementación del bienestar social del gobierno local.

«Los pilares sociales deben tener un conocimiento agudo. Usted es un puente de información, de modo que cada regulaciones y políticas debe controlarse, para que la asistencia social pueda canalizarse a meta, rápidamente y responsable», dijo.

Además, dijo, la actividad también tenía como objetivo crear coherencia y armonía entre los trabajadores sociales.

«Mírate a ti mismo. Hay un Asistente del Programa de Esperanza Familiar (PKH) que se centra en la familia, hay personal de bienestar social del subdistrito, hay trabajadores sociales y cadetes de advertencia de desastres en desastres», dijo.

Según él, Synergy es la clave del éxito, por lo que no debería haber ego sectorial en el campo.

«Enfatizo, si uno de los pilares es débil, toda la construcción de bienestar social se sacudirá. Por lo tanto, se beneficie del impulso para tejer la comunicación, fortalecer la red y construir confianza mutua», dijo.

El jefe del servicio social de Batang Willopo Regency dijo al mantener una actividad de creación de capacidad de pilar social para fortalecer y mejorar la calidad de los voluntarios de la comunidad que desempeñaron un papel como socios gubernamentales en el trato y la prevención de problemas sociales.

«Estos pilares sociales tienen las tareas más importantes junto con el gobierno para realizar el desarrollo y los servicios sociales», dijo.

Leer también: PLTU Batang gana tres premios CSR y BBP 2025