Batang prioriza la calidad de los servicios de salud pública

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, en conmemoración del Día Nacional de la Salud (HKN) 2025, priorizará la calidad de la atención médica y brindará educación al público para que pueda llevar un estilo de vida saludable.

El vicerregente de Batang, Suyono, dijo el miércoles que el éxito del sector de la salud no se mide por el número (cantidad) de pacientes existentes, sino que es importante brindar servicios de atención médica de calidad a la comunidad.

«Si los residentes todavía están llenos de gente enferma, significa que hemos fracasado. Sin embargo, si los residentes vienen al hospital para realizar consultas para mantenerse sanos, eso es genial», dijo.

Durante la reunión, coincidiendo con la conmemoración del Día Nacional de la Salud, el gobierno distrital agradeció al departamento de salud por organizar diversas actividades sociales como donación de sangre, circuncisión masiva, deportes comunitarios y servicios sociales.

Expresó su agradecimiento a las empresas que participaron a través del programa de responsabilidad social empresarial.

Suyono mencionó los planes para la presencia de nuevos hospitales privados en las regiones, que deberían poder actuar como socios y no competidores para impulsar mejoras en la calidad de los servicios en los hospitales de las regiones.

«Las instalaciones del Hospital General Regional (RSUD) son buenas, sólo necesitamos maximizar la atención sanitaria. No dejemos que la gente se traslade a nuevos hospitales porque sientan que no están siendo atendidos adecuadamente», dijo.

Dijo que su partido está comprometido a brindar servicios de atención médica de calidad como un esfuerzo por crear una sociedad más próspera.

«Una sociedad próspera no se mide sólo por el dinero, sino también por buenos servicios, infraestructura adecuada y acceso económico abierto. Todo esto es parte de los servicios sociales», afirmó.

La jefa interina del Servicio de Salud de Batang Regency, Ida Susilaksmi, dijo que su partido estaba preparando varios aspectos para fortalecer el sector de salud de la región, comenzando por mejorar los recursos humanos, la infraestructura y el apoyo regulatorio.

“Uno de los principales objetivos que se persiguen es lograr la Cobertura Universal de Salud (CSU) para 2026. Nuestra estrategia es aumentar la participación comunitaria del segmento independiente y fortalecer la socialización para que las personas puedan inscribirse de forma independiente en BPJS Health”, dijo.