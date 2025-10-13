Batang prepara una solución para la contratación de personal local

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang (Pemkab) Regency, Java Central, está preparando una solución para contratar trabajadores locales, especialmente hombres, debido a la falta de oportunidades laborales para ellos.

El jefe del Servicio de Transmigración y Trabajo de Batang Regency (Disnakertrans), Rahmat Nurul Fadilah, dijo en Batang el lunes que la situación se produjo porque la mayoría de las empresas de la región ahora necesitaban más trabajadoras, especialmente en los sectores textil y de la confección.

«Sí, este fenómeno está causando preocupación entre los trabajadores varones que aún no han encontrado un empleo permanente. Por eso nos hemos comunicado con varias empresas sobre este tema», dijo.

Su partido no puede intervenir directamente en la política de contratación de la empresa, pero sigue intentando encontrar formas de mantener abiertas las oportunidades de empleo para los hombres mediante la apertura de cursos de formación en el ámbito de la construcción ligera y la colaboración con otras empresas.

A pesar de la disparidad de género en la contratación, afirma, la formación del personal organizada por el Servicio de Mano de Obra sigue dando resultados positivos.

«Algunas empresas reclutan participantes inmediatamente después de finalizar la formación profesional», afirmó.

Mencionó algunas empresas que habían contratado trabajadores locales a partir de agosto de 2025, como PT Yih Quan Footwear Indonesia con 100 personas, PT Fondfashion Seamless Garment (10 personas), PT Nantong Nuan Jian Indonesia (15 personas) y PT Chengda International Indonesia (50 personas).

Según él, la demanda favorita de empleados de la empresa es el sector de la costura, por lo que se necesitan muchas empleadas.

«El sector de la costura siempre ha sido uno de los favoritos porque la necesidad de mano de obra en este sector es alta. Sin embargo, detrás de la gran absorción de mano de obra femenina, ha surgido un nuevo problema: la falta de oportunidades de empleo para los participantes masculinos», afirmó.