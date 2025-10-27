Batang PLTU gana el premio Subroto 2025

Batang (ANTARA) – PT Bhimasena Power Indonesia, propietario y gerente de Batang PLTU, ganó el Premio Subroto 2025 en el campo del desarrollo de competencias de recursos humanos en el sector de energía y recursos minerales.

El director de operaciones de Bhimasena Power, Naofumi Yasuda, expresó su agradecimiento por el premio como resultado de los logros de todos los Bhimasena Knights al hacer realidad la visión de la empresa como el productor de energía independiente más confiable de Indonesia.

«Estamos comprometidos a seguir mejorando la competencia de los recursos humanos de manera sostenible y al mismo tiempo hacer una contribución real a la sociedad y al sector energético de Indonesia», dijo en Batang el lunes.

Este premio refuerza aún más el compromiso de Bhimasena Power de apoyar el objetivo nacional de crear un sector energético fuerte, competitivo y sostenible.

Aparte de eso, este es un logro significativo y también un reconocimiento del compromiso de Bhimasena Power hacia la creación de competencias de recursos humanos superiores y competitivas en el sector eléctrico nacional.

El Premio Subroto es el galardón más alto del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) presentado desde 2017 y honra a las partes interesadas que contribuyen al avance del sector de energía y recursos minerales.

El Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, enfatizó que el sector energético nacional se centra actualmente en crear valor agregado y preparar a Indonesia para la era de la energía limpia.

«El desarrollo del sector energético nacional tiene como objetivo la creación de valor agregado a través del downstreaming y la transición energética. El gobierno impulsa la reactivación de los recursos inactivos de petróleo y gas, el desarrollo de infraestructura gasista y el desarrollo de energías nuevas y renovables como parte de la estrategia hacia Emisiones Netas Cero», afirmó.

El reconocimiento del compromiso de Bhimasena Power es aún más fuerte ya que esta empresa fue nominada por PPSDM KEBTKE, un organismo de certificación de competencias ESDM que colabora con Bhimasena Power en el programa de certificación del personal técnico como parte del cumplimiento de las regulaciones ESDM-DJK (Dirección General de Electricidad).

Bhimasena Power fue calificada como la empresa que mejor cumplió con la competencia del personal técnico y también recibió el reconocimiento como la mejor empresa en llevar a cabo la certificación completa del personal técnico interno en el sector energético.

Este logro es un testimonio del compromiso de Bhimasena Power de garantizar la confiabilidad operativa a través de personal profesional certificado oficialmente.

Como empresa eléctrica, Bhimasena Power considera el desarrollo de recursos humanos como uno de los pilares más importantes de sus operaciones comerciales.

La compañía lleva a cabo programas continuos de capacitación y desarrollo de talentos, que van desde aumentar la competencia técnica, fortalecer el liderazgo hasta implementar una cultura de seguridad de clase mundial para respaldar operaciones PLTU confiables y seguras.

Bhimasena Power también se esfuerza por aportar valor añadido a la sociedad a través de programas de responsabilidad social corporativa.

