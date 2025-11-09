Batang necesita un presupuesto de 200.000 millones de IDR para PJU de 11.000 puntos

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, dijo que el requisito presupuestario para el alumbrado público de vías (PJU) con alrededor de 11.000 puntos, que se espera que se instalen en fases en la zona, asciende a 200.000 millones de IDR.

«Nuestro objetivo es que la instalación del alumbrado público esté terminada para 2027, ya que debe realizarse en fases con un presupuesto limitado», dijo el domingo el regente de Batang, Faiz Kurniawan, en Batang.

Según él, si todo el presupuesto se utilizara inmediatamente en el plazo de un año, no se podrían realizar reparaciones en las carreteras y en otros sectores como la salud y la educación.

Por lo tanto, dijo, la política de desarrollo gradual del PJU fue vista como el intento del gobierno de mantener un enfoque equilibrado entre el desarrollo de infraestructura física y la mejora de la calidad de los servicios comunitarios básicos, como la atención sanitaria y la educación.

Dijo que la necesidad de presupuesto para el alumbrado público de la zona sigue siendo grande ya que aún quedan alrededor de 11.000 puntos.

“Sin embargo, las limitaciones presupuestarias exigen que la instalación del alumbrado público se lleve a cabo en fases hasta 2027. Si todo el presupuesto se utiliza inmediatamente en el plazo de un año, las reparaciones de las carreteras y de otros sectores como la salud y la educación no podrán realizarse”, afirmó.

Dijo que una distribución uniforme del alumbrado público es importante porque afecta a la seguridad de los residentes, incluidos los del área de Wonotunggal y la parte alta de Gringsing.

En una medida de respuesta, dijo que todas las aspiraciones de la comunidad se tomarían en cuenta en la preparación de futuros programas y presupuestos de desarrollo regional.

«Hemos escuchado todas las aspiraciones de los residentes. El desarrollo se llevará a cabo en fases para cubrir todos los sectores, desde carreteras, PJU hasta servicios de salud», dijo.