Batang fortalece el sector lechero para la industria

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, continúa fortaleciendo el sector ganadero y el uso sostenible de tierras fértiles para satisfacer las necesidades lácteas de la industria y capitalizar las oportunidades económicas que surgen de la industrialización en la región.

El regente de Batang, Faiz Kurniawan, dijo el lunes que la fertilidad del suelo en la región superior es un activo estratégico que debe mantenerse y optimizarse para que no haya una conversión indiscriminada de tierras productivas.

“Por lo tanto, uno de los focos a desarrollar es la ganadería lechera, junto con el funcionamiento de las fábricas que producen leche en esta zona”, afirmó.

Según él, existe una brecha importante entre las necesidades de la planta, que son de 130.000 litros por día, mientras que el suministro local sólo puede cubrir 2.000 litros por día.

«Esto significa que todavía faltan 128.000 litros de leche al día. Suponiendo que una vaca produzca de 10 a 20 litros, se necesitan aproximadamente 13.000 vacas. Esta es una gran oportunidad económica para la comunidad», afirmó.

Dijo que su partido está comprometido a facilitar a los residentes que quieran trabajar en este sector, incluida la asistencia técnica y la creación de asociaciones puente con empresas.

Por otro lado, su partido también enfatizó la aceleración del crecimiento económico regional, impulsado por la existencia de zonas económicas especiales y la industrialización.

«Nos aseguramos de que las nuevas industrias contraten al menos el 70 por ciento de trabajadores locales. En el último año, 6.500 locales han sido contratados para trabajar en diversas industrias», dijo.

Faiz añadió que 2027 será una era dorada para las comunidades regionales, por lo que los gobiernos regionales seguirán guiando a los residentes tanto del sector agrícola como del industrial para garantizar que los beneficios económicos se sientan lo más ampliamente posible.

