Batang DPR recuerda la promoción de funcionarios gratuitos para comprar y vender puestos

BATANG (Antara) – El Consejo Regional Regional de Batang Regency, Central Java, el Regente recordó que la implementación de la rotación y la promoción de los funcionarios públicos es profesionalmente y libre de la práctica de comprar y vender posiciones e intervenciones basadas en la proximidad personal.

«Sí, no debe haber posiciones de compra y ventas, y mucho menos que se usen elementos de proximidad. Hacemos enfatizados la importancia de mantener la integridad en el proceso burocrático en el alcance del gobierno regional», dijo el presidente de Batang Su’udi Regency DPRD en Batang, el lunes.

La posición pública, dijo, debe ser realizada por personas que tengan competencias de acuerdo con su campo, no en función de las relaciones personales o ciertos elementos de interés.

«Esperamos que las posiciones puedan ser cumplidas más tarde por personas competentes en sus respectivas áreas para que el servicio pueda ser maximizado», dijo.

Le recordó a la ayuda civil estatal (ASN) para no ser fácilmente seducida por promesas u ofertas de promover posiciones de partes irresponsables.

«Alentamos a ASN a concentrarse más en mejorar el rendimiento y la profesionalidad. ASN ya no se siente tentado por la tentación de obtener un puesto, solo muestra un buen rendimiento», dijo.

Según él, su partido tiene una función de supervisión del gobierno que se ejecuta, incluida la implementación de la reforma burocrática.

«Esta supervisión tiene como objetivo garantizar una buena gobernanza en el entorno del gobierno local», dijo.

Batang está lloviendo Faiz Kurniawan dijo que su partido había anunciado el plan de rotación y promoción para funcionarios estructurales de Echelon II, III y IV.

Por el momento, dijo, la fase de rotación entró en el proceso de consideración técnica y esperando la aprobación del Ministerio del Interior (Kemendagri).

«Si el permiso no se ha emitido hasta el 20 de agosto de 2025, continuaremos la inauguración sobre la base de las regulaciones aplicables. Podemos inaugurar de inmediato sin esperar la aprobación, pero si el permiso se presenta temprano, la implementación se llevará a cabo», dijo.

Faiz Kurniawan dijo que la implementación de la rotación y la promoción no solo era para refrescarse, sino también parte de la colocación de funcionarios basados en la competencia y la integridad.

«No ofreceremos espacio para la práctica de comprar y vender puestos. Lo que está claro, me aseguro de que todas las actividades estén bien y funcionen bien porque la promoción se llevará a cabo a través de un proceso de evaluación creíble», dijo.