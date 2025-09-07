Basarnas Semarang lleva a cabo empoderamiento en el campo de búsqueda y alivio

TEMANGGUNG (Antara)- Programa de trabajo para la búsqueda y rescate de Basarnas (Basarnas) Clase A Semarang Presupuesto Año 2025 Celebrar actividades de empoderamiento del grupo comunitario en el campo de búsqueda y rescate en la regencia de Temanggung.

«Hoy estamos llevando a cabo las actividades de actividades de empoderamiento en el campo de la búsqueda y la salvación en la regencia de Temanggung con el tema de los deslizamientos de tierra», dijo el domingo jefe de la oficina de búsqueda y ayuda de Clase A de Semarang, Budiono en Temanggung.

Esto, dijo, se adaptó al potencial de vulnerabilidad en el área que tiene como objetivo ofrecer o aumentar la capacidad de comprensión o aumentar el potencial de SAR o voluntarios en las regencias Temanggung y Wonosobo.

Dijo que con esta capacitación, de modo que si hay una emergencia o un desastre, han recibido su conocimiento sobre cómo pueden ayudarse a sí mismos, a la familia y al medio ambiente.

«Los 80 participantes de diferentes círculos de elementos SAR en los distritos de Temanggung y Wonosobo», dijo.

La Comisión DPR RI V -Member Sofyan Dedy Ardyanto dijo que este tipo de reunión era construir y garantizar «vinculante» o el proceso de construcción de neumáticos emocionales.

Fuerte y apretado entre dos partes, tanto entre los empleados, entre las personas en un grupo a través de la interacción, la comunicación y la experiencia conjunta para desarrollar confianza, afecto y comprensión.

«Debido a que es imposible para la tarea que debe realizarse si hay una situación crítica, el desastre no es vinculante con los implementadores, pero si hay una vinculación, es un amigo, entonces la tarea es ligera», dijo.

Dijo que las personas que a menudo tienen tales actividades, porque reuniones como estas proporcionan una banda, si dan comida, pueden desvanecer los uniformes, pero el alma, la misma frecuencia que se encarga de la Korsa, no se puede comprar en una tienda.

El regente de Temanggung, Agus Selyawan, dijo que el geográfico Temanggung era montañoso, por lo que el nivel de vulnerabilidad, especialmente los deslizamientos de tierra, debe esperarse juntos.

«Con esta actividad damos capacitación, los resultados de estos participantes de capacitación con diferentes orígenes y desde diferentes pueblos hasta sus respectivas comunidades de las aldeas», dijo