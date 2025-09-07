Basarnas Semarang celebró la comunidad de empoderamiento en Magelang

MAGELANG (Antara) – La Agencia Nacional de Búsqueda y Ayuda (Basarnas) de la Oficina de Búsqueda y Ayuda de Semarang mantuvo el empoderamiento de los grupos comunitarios en el campo de la búsqueda y el rescate en Magelang Regency

«En Basarnas hemos llevado a cabo actividades del departamento de comunicación en el campo de búsqueda y rescate en la regencia de Magelang y hemos llevado a cabo esta actividad con el objetivo de ofrecer comprensión con técnicas auxiliares», dijo el jefe de la oficina de búsqueda y ayuda de Semarang Budiono en Magelang, el sábado.

Transferió actividades en la regencia de Magelang relacionadas con los deslizamientos de tierra porque de hecho era vulnerabilidad en esta región.

«Llevamos a los participantes de diferentes elementos de voluntarios y elementos relacionados con un total de 80 personas», dijo.

Según él, esta actividad toma si hay una emergencia en cada región, pueden descubrir cómo pueden ayudarse a sí mismos, a las familias y su entorno.

«Por lo tanto, la preparación y la mitigación en un lugar donde se encuentra la comunidad minimizará a las víctimas en el caso de situaciones de emergencia o desastre en la región», dijo.

Dijo que el material presentado era teoría, cómo la técnica de ayuda en el caso de situaciones de emergencia en el deslizamiento de tierra, cómo ayudar a la víctima y mover a la víctima, se dará una simulación.

Miembro del Comité de Representantes de la Cámara de Representantes contra Sofyan Dedy Ardyanto dijo que uno de los socios de la Cámara de Representantes del Comité V Basarnas era si la Agencia Nacional de Búsqueda y Ayuda lo era.

«En el contexto porque esto se lleva a cabo en mi circunscripción, tengo el deber de estar con amigos que son actividades hoy», dijo.

Espera que con su presencia pueda escuchar directamente de amigos en esta área, sobre el presupuesto es suficiente o no, el equipo sigue siendo suficiente o no.

«De esa manera puedo conocer personalmente, puedo escuchar de inmediato, me traeré esto para hablar sobre los formuladores de políticas, el comandante de Basarnas en el centro», dijo.

