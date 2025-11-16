Basarnas: Aumenta el número de muertos por el deslizamiento de tierra de Cilacap

Cilacap (ANTARA) – El jefe de la oficina de Cilacap SAR/Basarnas, Muhammad Abdullah, dijo que el número de víctimas que murieron como resultado del desastre del deslizamiento de tierra en la aldea de Cibeunying, regencia de Cilacap, Java Central, aumentó a 13 personas con el descubrimiento del cuerpo de Diah Ramadani (17).

“La víctima, Diah Ramadani, fue encontrada muerta a las 14.58 WIB en el lugar de trabajo A-1”, dijo el domingo por la noche como Coordinador de la Misión SAR (SMC) en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, Cilacap.

Anteriormente, dijo, el equipo SAR también encontró el cuerpo de una víctima del deslizamiento de tierra llamada Kasrinah (47). en el Taller A-2 a las 12.03 WIB.

Así, dijo, los cuerpos de dos víctimas del deslizamiento de tierra fueron encontrados en el cuarto día de la operación de búsqueda, el domingo (16/11).

“El número total de víctimas fallecidas encontradas hasta el cuarto día de búsqueda inclusive es de 13 personas, por lo que todavía se busca a 10 personas”, dijo.

Explica además que el equipo SAR también encontró una parte del cuerpo humano en el lugar de trabajo A-1 a las 3:10 p.m. WIB del cuarto día de búsqueda.

Según él, el equipo SAR también encontró una parte del cuerpo humano en el lugar de trabajo B-1 a las 3:05 p.m. WIB.

«Este descubrimiento es el resultado del arduo trabajo y la sinergia de todos los elementos del equipo en el campo, a pesar de que el terreno es bastante difícil y las condiciones climáticas inciertas», dijo Abdullah.

El desastre del deslizamiento de tierra ocurrió el jueves (13/11), alrededor de las 7 p.m. WIB, y enterró varias casas de residentes en Tarukahan Hamlet y Cibuyut Hamlet, Cibeunying Village, Majenang District, Cilacap.

El deslizamiento de tierra dañó 12 casas y amenazó a otras 16 en un área de aproximadamente 6,5 hectáreas. El material de los deslizamientos de tierra enterró asentamientos y provocó hundimientos de hasta 2 metros de profundidad y grietas de hasta 25 metros de largo.

Según los datos del domingo por la noche (16/11), el número total de víctimas afectadas por el deslizamiento de tierra fue de 46 personas, de las cuales 23 sobrevivieron, 13 murieron y otras 10 aún están siendo buscadas.