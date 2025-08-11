Barcelona Ssoid Como 1907 5 – 0

JAKARTA (Antara) – Barcelona celebra una brillante victoria a través de COMO 1907 en el partido Joan Gamper Trophy 2025 en Estadi Johan Cruyff, Wib el lunes por la mañana con un puntaje de 5-0.

La competencia que cerró el Blaugrana para la temporada mostró el rendimiento dominante del equipo de Flick Hansi antes de la nueva temporada de La Liga.

Barcelona comenzó inmediatamente desde el comienzo del juego. Fermin López abrió la ventaja en el minuto 21 debido a disparos precisos, utilizando un cebo adulto desde el mediocampo. Puntaje a 1-0.

López anotó nuevamente en el minuto 35, la ventaja se duplicó a 2-0. Solo dos minutos después, Raphinha agregó el gol de Barcelona a 3-0.

Marcus Rashford se convirtió en un fabricante de la meta después de que su trabajo de colaboración se completó con un pase de draft que se filtró en Raphinha.

Hacia el final de la primera mitad, el joven Ster Lamine Yamal también mencionó su nombre en el marcador en el minuto 42, que terminó la primera mitad con una ventaja de 4-0.

Barcelona no se relajó en la segunda mitad. Lamine Yamal pareció anotar nuevamente anotando su segundo gol en el minuto 49, garantizando una victoria por 5-0 para el Blaugrana.

Como 1907, que fue entrenado por el ex jugador de Barcelona Cesc Fábregas, luchó duro pero no pudo invadir la sólida defensa del anfitrión.

Esta competencia también es un evento de reunión emocional con la presencia de ex jugadores de Barcelona, Sergi Roberto y Alex Valle, en el campamento de Como.