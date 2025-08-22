Bapperida: la ciudad de Magelang está esperando la evaluación de PPD a nivel nacional

MAGELANG (Antara)- La ciudad de Magelang está esperando la Evaluación de los Premios de Desarrollo Nacional (PPD) después del primer rango del nivel de la ciudad en la provincia de Java Central, dijo el jefe de la Agencia Regional de Desarrollo, Investigación e Innovación (Bapperida) de Magelang City Handini Rahayu.

«Ahora está esperando el próximo proceso de evaluación a nivel nacional», dijo en el lanzamiento de la sección Prokompim del gobierno de la ciudad de Magelang en Magelang, el viernes.

Dijo que esto estaba relacionado con el desempeño del Ayuntamiento de la Ciudad de PPD de Magelang en el nivel de la ciudad de 2025 en Java Central como el primer ganador. El segundo lugar fue ganado por la ciudad de Pekalongan y el tercer lugar en la ciudad de Surakarta.

En esta actuación este año, la ciudad de Maeglang mantiene el primer rango del evento PPD en la ciudad de la provincia central de Java.

El premio fue distribuido directamente por el gobernador de Java Central Ahmad Lutfi al alcalde de Magelang Damar Prasetyono en el 80 cumpleaños de la provincia de Java Central en el campo integrado de Batang Industrial Estate Field, martes (19/8).

En esa ocasión, incluido el alcalde de Damar, acompañado por el vicealcalde de Magelang Sri Harso, presidente de la DPRD de la ciudad de Magelang Evin Septa Haryanto Kamil, jefe de la ciudad de Magelang Bapperida Handini Rahayu y jefe de planificación Magelang Agus Budiyono.

Handini Rahayu espera que la planificación del desarrollo esté más calificada en el futuro en el futuro y tenga un impacto significativo en el pozo de la comunidad.

El proceso de desarrollo regional de desarrollo se lleva a cabo teniendo en cuenta los principios de buen gobierno y regulaciones aplicables, de modo que los resultados sean operativos y de impacto.

En 2025, el mecanismo de evaluación de PPD experimentó ajustes después de la política de eficiencia. Si anteriormente en diferentes fases, la evaluación se llevó a cabo esta vez en función de los documentos y el desempeño del desarrollo en 2024.

