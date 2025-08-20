Banyumas Regent: El movimiento del movimiento de la banda de batería creció el personaje de los estudiantes

PURWOKERTO (Antara) – Regente de Banyumas Sadewo Tri Fastiono ha juzgado que la competencia de senderismo alegre y el tambor de la escuela secundaria fueron organizados por la Oficina de Educación de Banyumas Regency, Central Java, parte de un intento de promover el carácter y el espíritu de liderazgo estudiantil.

«Hoy estoy feliz y orgulloso de conocer a niños orgullosos que participarán en la competencia de senderismo y la banda de batería que representan a sus respectivas escuelas», dijo el regente al abrir el Joyful Walking Match y la batería de la escuela secundaria en Banyumas en Purwokerto, Banyumas, el miércoles.

Dijo que la competencia no fue solo un evento de entretenimiento, sino también un medio para formar un carácter pesado y un espíritu líder en niños.

Es por eso que enfatizó la importancia de la disciplina, la cooperación, la responsabilidad y la unión en esta competencia.

Dio un ejemplo de un líder de rangos o alcalde, debe ser capaz de regular y retener la cohesión del equipo, mientras que cada miembro tiene responsabilidades según sus respectivas partes.

También se refirió a la importancia de las lecciones de personajes en el plan de estudios escolar.

Espera que los temas especiales sobre el carácter se puedan volver a aplicar a niveles de escuela primaria y secundaria, porque es importante dar forma al carácter de los niños éticos. «El carácter de Budi está relacionado con los compañeros. Esto no puede equipararse con estudios religiosos que sean relaciones verticales», dijo.

El Regent Van Sadewo también quería que este tipo de competiciones fuera una agenda anual para cada celebración del Día de la Independencia de Indonesia.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Educación de Banyumas Regency (Dindik) Joko Wiyono dijo que la actividad se llevó a cabo para conmemorar el 80 aniversario de la independencia y los esfuerzos de la República de Indonesia para aportar valores nacionales al integrar valores afectivos, cognitivos y psicomotóricos para los estudiantes.

«Esto ha pasado mucho tiempo desde que no lo sostuvimos. Comenzamos de nuevo, una forma de movimiento psicomotor, pero también hay un aspecto afectivo y cognitivo, a saber, la forma en que el nombre es feliz a caminar y competir de la banda de batería», dijo.

Entonces, dijo, se puede llenar en la feliz caminata con gritos o gritos, por lo que hay un matiz de Gembiranya.

Según él, la competencia Happy Walking asistió 122 escuelas secundarias estatales/privadas, mientras que la competencia de la banda de batería asistió 12 escuelas secundarias nacionales/privadas con rutas tomadas aproximadamente 5 kilómetros.

«Esperamos que esta competencia se pueda celebrar en el futuro con una ruta más larga y animada», dijo Joko.

Leer también: Purbalingga Kulon, quien ingresa a la competencia de los cinco mejores competidores de la Pancasila Zone 1