Banyumas Regent: el mercado de capitales puede ser una solución alternativa para MSME Capital

Purwokerto (Antara) – Regente de Banyumas Sadewo Tri Fastiono alentó a las pequeñas y pequeñas empresas de tamaño mediano (MIPYME), Java central, a utilizar el mercado de capitales como financiamiento alternativo, para responder a los desafíos de las restricciones de capital que siguen siendo el obstáculo más importante.

En la actividad a la que asistieron alrededor de 200 empresarios y PYME de Banyumas y Purbalingga, dijo que el mercado de capitales podría ser una solución, pero que el uso aún no era óptimo en la región debido al concepto limitado y el coraje de intentarlo.

Es por eso que espera que la socialización del uso del mercado de capitales pueda abrir nuevas ideas para las empresas.

«Al usar el mercado de capitales, las empresas no solo obtienen un financiamiento más amplio, sino que también aumentan la junta, la transparencia y la competitividad», enfatizó.

También invitó a los participantes a convertir la actividad en un impulso para construir un ecosistema financiero saludable, inclusivo y sostenible.

Según él, la cooperación de todas las MIPYME será más fuerte, la economía regional se desarrolla y hace una contribución importante al progreso de la nación.

«Mi mensaje, el conocimiento adquirido no se detiene con los participantes, sino que se puede transferir a colegas, socios comerciales o el entorno circundante», dijo el regente.

Mientras tanto, el jefe de la oficina de OJK, Purwokerto Haramain Billady, dijo que la actividad era parte del programa integrado del mercado de la socialización y la educación que se llevó a cabo durante todo el año.

Según él, el mercado de capitales es una de las instalaciones alternativas para el financiamiento, principalmente a través de servicios de financiación o Crowdfunding de valores Use esa tecnología digital para unir a los inversores con actores comerciales.

«Este servicio de financiación puede ser una alternativa para atraer capital, excepto a través de bancos o instituciones financieras. Con una plataforma digital, los empresarios pueden obtener un financiamiento más y transparente», dijo.

Consideró que Banyumas tenía un gran potencial en términos de la cantidad de actores comerciales, por lo que se debe desarrollar el mercado de capitales.

Con un financiamiento alternativo, dijo, se espera que los actores comerciales aumenten la capacidad y al mismo tiempo expanden las cosas de una manera medible.

«El objetivo final es, por supuesto, aumentar el crecimiento económico regional. OJK no solo supervisa el sector de servicios financieros y protege a los consumidores, sino que también se esfuerza por hacer una contribución real a la comunidad», dijo.

Según él, la tasa de educación financiera del pueblo indonesio aún debe mejorarse, porque sobre la base de la encuesta OJK, la tasa de educación financiera solo ha alcanzado el 66 por ciento, mientras que la tasa de inclusión es del 80 por ciento.

«Es decir, el público utiliza más productos financieros que su comprensión. Nuestra esperanza, a través de la educación como esta, la comunidad comprenderá cada vez más los beneficios, riesgos y beneficios de los productos del mercado de capitales y otros productos financieros», dijo Haramain.

La socialización presentó a varios oradores de los elementos Tpakd de Banyumas Regency, la Dirección de OJK Capital Market, la Oficina de Representantes de Valores de Indonesia de Yogyakarta (BEI) y la Asociación de Servicios de Financiación de Indonesia (ALUDI).