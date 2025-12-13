Banyumas intensifica la estabilización alimentaria de cara a la Navidad

Purwokerto (ANTARA) – El Ministerio de Industria y Comercio (martes) de Banyumas Regency, Java Central, está intensificando las medidas de estabilización de alimentos antes de Navidad y Año Nuevo (Nataru) para reducir las fluctuaciones de precios y garantizar la disponibilidad de productos básicos en los mercados tradicionales locales durante este impulso.

El jefe del Departamento de Industria y Comercio de Banyumas Regency, Gatot Eko Purwadi en Purwokerto, Banyumas, admitió el sábado que el precio de algunos productos básicos de la comunidad, como la pimienta de cayena roja, había aumentado a alrededor de 80.000 IDR por kilogramo en la zona, pero había comenzado a bajar en los últimos tres días.

De hecho, su partido había cooperado con un distribuidor de chile rojo del gobierno provincial de Java Central para reducir el precio de este producto en el mercado, especialmente en Purwokerto Sweet Market, pero los comerciantes lo rechazaron porque el precio a nivel mayorista comenzó a bajar y estaba por debajo del precio ofrecido por el distribuidor.

A nivel mayorista, el precio de la pimienta de cayena roja ronda las 60.000 IDR por kilogramo, mientras que anteriormente era de 80.000 IDR.

«En Pasar Manis, el precio al por mayor es de 60.000 IDR por kilogramo, mientras que en Pasar Wage ronda entre 57.000 y 58.000 IDR. Mientras tanto, el precio del distribuidor es de 64.000 IDR por kilogramo», dijo.

Según él, las fluctuaciones en los precios del chile no solo se deben a factores climáticos y plagas a nivel de los agricultores, sino también al aumento de la demanda de algunas necesidades importantes.

Varios proveedores, dijo, tuvieron que compartir suministros para satisfacer las necesidades de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en apoyo del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), lo que afectó la disponibilidad del mercado.

«La gran demanda no sólo afecta a los chiles, sino también a los huevos de gallina y a los pollos de pura raza. Cuando la demanda aumenta, normalmente los precios también lo hacen», afirmó.

Además, dijo que el Departamento de Industria y Comercio de Banyumas intensificó la recopilación de datos sobre distribuidores y proveedores de materiales básicos para mantener la estabilidad de precios.

Según él, esta medida se tomó para garantizar una distribución fluida y evitar la escasez antes del pico de demanda durante la Navidad.

Según la recopilación temporal de datos, la disponibilidad de algunas materias primas estratégicas como arroz, harina, azúcar, aceite de cocina, carne y huevos todavía es suficiente para satisfacer las necesidades de la gente hasta el momento, dijo.

«Seguimos monitoreando y recopilando datos continuamente. Planeamos evaluar los datos alrededor del 15 de diciembre para ver el estado real de las existencias y los movimientos de precios sobre el terreno», dijo.

Según él, el Ministerio de Industria y Comercio seguirá trabajando con los actores empresariales y los administradores del mercado para mantener la estabilidad de los precios de los alimentos, garantizando al mismo tiempo que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas a precios razonables durante el impulso de fin de año.

Sin embargo, estima que durante el período navideño se moderará el aumento de los precios de algunas materias primas, que hasta ahora estaban influenciados por la mayor demanda de suministros para las necesidades de SPPG.

«Esta estimación refleja el hecho de que la actividad del SPPG disminuirá durante el período navideño, en consonancia con las vacaciones escolares», afirma Gatot.