Bankesbanpol Temanggung: Fondos de Banpol para la educación política

TEMANGGUNG (Antara) – Jefe de la Agencia Nacional de Unidad y Política (Bankesbangpol) de Temanggung Regency, Central Java Djoko Prasetyono proporcionó fondos de asistencia financiera (BANPOL) para la educación política, tanto para los miembros como para el público en general.

«El gobierno de Regency ha pagado fondos de Banpolf a las partes que han obtenido escaños en el Consejo Regional Representativo (DPRD) de la regencia Temanggung», dijo Djoko el lunes en Temanggung.

Explicó que se priorizó al Banpol a seguir la capacitación política para miembros de los partidos políticos y la comunidad.

«El uso de Banpol para la educación política es al menos el 60 por ciento de la cantidad recibida, el resto es para operativo», dijo.

Dijo que el total de fondos pagados fue de Rp1.817 mil millones en función de la adquisición de votos de cada partido en las elecciones de 2024.

«Cada voto de acuerdo con las reglas recibió la ayuda de RP3.500, con la adquisición de 519,377 votos en la regencia de Temanggung, de modo que el RP1.817 mil millones fue presupuestado», dijo.

Según él, no menos de 10 partidos políticos en el DPRD de Temanggung Regency recibieron asistencia financiera.

Dijo que el Partido Demócrata Indonesio de la lucha recibió 114,458 votos y recibió RP400 millones, recibió PKB (79,227) Rp 277.2 millones, Golkar (78,123) Rp 273.4 millones y Gerindra (78,123) recibió 263.4 millones de RP.

Subsequently, ppp 50.618 received votes and received rp177.1 million, pan (37,303) received RP 130.5 million, PKS (31,834) received RP 111.4 million and the Nasdem Party (21,972) received RP76.9 million, the HEANCATATIC BART (19,478) received RP 68.1 million and the 3,478) and the party and the fiesta y el 38.1) y el 68.1) y el 38.1) y el 38.1) y el 38,11) y el RP (19.478) y el 68.1) y el RP (19,478) y el 68.1) y el RPA -38.1) y el 68.1) y el 68.1) y el 68.1) y el 68.1 (1,478) y el 68.1) y el 68.1) y el 68.1 (1,478) y el 68.1) y el 68.1) y el 68.1 (1,478) y el 68.1) y el 68.1) y el 68.1 (1,478) y el 68.1) y el 68.1) y el 68.1 (1,478) y el 68.1) y el 68.1) y el 68.1 (1,478) y el 68.1) y el 68.1) y el 68.1 (1,47) El rporra (19.478). Rp. 38.8 millones.

Dijo que en gestión financiera, la gestión de la ayuda financiera de los partidos políticos en la regencia de Temanggung fue examinado por el Central Java BPKP y hasta ahora no hubo obstáculos significativos, no se encontraron violaciones administrativas u otras violaciones.

«En el futuro, nosotros y los partidos políticos continuaremos haciendo que la gestión de la ayuda financiera de los partidos políticos continúe siendo consistente en la buena caminata y de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo.