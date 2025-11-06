Bank Jateng y Magelang trabajan juntos para crear una gobernanza financiera transparente

Magelang (ANTARA) – El Banco de Desarrollo Regional de Java Central PT (Bank Jateng) y el gobierno de la ciudad de Magelang están trabajando juntos para lograr una gobernanza financiera transparente y basada en digital.

Esta colaboración estuvo marcada por la celebración de una Reunión de Alto Nivel (HLM) del Equipo para la Aceleración y Expansión de la Digitalización Regional (P2DD), así como el lanzamiento de la implementación del uso de la Tarjeta de Crédito de Indonesia (KKI) por parte del Gobierno de la ciudad de Magelang en Magelang, Java Central, el viernes (31/10).

El director ejecutivo de Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, expresó su agradecimiento al Ayuntamiento de Magelang por la oportunidad brindada de continuar siendo parte de la gestión financiera regional y apoyar las iniciativas de digitalización.

“Como banco que administra las Cuentas Generales de Caja Regionales (RKUD), estamos plenamente comprometidos a brindar el mejor servicio y fomentar la innovación digital, tanto en la optimización de los ingresos por Impuestos y Derechos Regionales (PDRD) como en la eficiencia del sector de gasto regional”, dijo.

El alcalde de Magelang, H. Damar Prasetyono, acogió con satisfacción la implementación de la Tarjeta de Crédito del Gobierno Regional (KKPD) a través de KKI Bank Jateng. Destacó que esta implementación está en línea con los mandatos legales y tiene el noble objetivo de mejorar la calidad de los servicios de transacciones minoristas regionales.

«Hacer que el KKPD no se trate sólo de tarjetas o sistemas de pago, es un símbolo del cambio en la forma en que funciona el gobierno: de lo antiguo, en capas y cerrado, a lo moderno, rápido y transparente», dijo Damar.

También alentó a que la implementación de KKPD, que actualmente es un proyecto piloto en cinco OPD, se amplíe a todos los OPD en la ciudad de Magelang para lograr una buena gobernanza.

Bank Jateng ofrece constantemente los mejores servicios digitales para optimizar los sectores de ingresos y gastos regionales. En cuanto a los ingresos regionales (ETPD), Bank Jateng se centra en la conveniencia y la responsabilidad.

Este paso se logra mediante la integración financiera regional de anfitrión a anfitrión para facilitar el flujo de caja, el desarrollo de un centro de facturación para la gestión centralizada de cargos, así como el lanzamiento de la aplicación Smart Billing que facilita a las personas el pago de impuestos y tasas regionales (PDRD). Además, la optimización de los ingresos tributarios también se ve reforzada por la implementación de herramientas de seguimiento tributario.

Por otro lado, Bank Jateng impulsa la eficiencia y la transparencia para optimizar el gasto regional. Esto se hace mediante la implementación de un sistema de gestión de efectivo para la eficacia del gasto regional y el apoyo total de los programas del gobierno central mediante la provisión de tarjetas de crédito del gobierno regional/indonesio (KKI).

Esta digitalización del gasto se ve reforzada por la integración de la gestión financiera integral con los sistemas del gobierno central y regional, incluidos SIPD RI, SIPD BLUD y el Sistema Financiero No-Cash Village. Este soporte de servicio digital es el intento del Bank Jateng de organizar una Gobernanza Inteligente para un Gobierno Inteligente en la ciudad de Magelang.

El lanzamiento de KKI Bank Jateng en la ciudad de Magelang se destacó como un paso estratégico alentado por el gobierno central y el Banco de Indonesia. El KKI del Bank Jateng no es sólo un símbolo de independencia nacional en los sistemas de pago, sino que también es un esfuerzo crucial para promover la rendición de cuentas, la eficiencia, la transparencia y la seguridad en el gasto gubernamental, especialmente para la compra de bienes y viajes oficiales.

Se espera que el evento HLM y el lanzamiento de KKI tengan un impacto real en la aceleración y expansión de la digitalización regional, haciendo que todos los asuntos gubernamentales y servicios públicos sean más simples y prácticos.