Bank Jateng y KDMP Sragen trabajan juntos para promover la independencia económica del pueblo

Sragen (ANTARA) – Bank Jateng y la Cooperativa Red and White Village/Kelurahan (KDMP) de Sragen Regency están trabajando juntos para promover la independencia económica de la aldea a través del servicio Laku Pandai.

Este paso concreto se logró a través de la socialización, activación y tutoría de agentes embajadores que tuvo lugar en el Bank Jateng Hall, sucursal Sragen, Java Central, del 16 al 17 de septiembre de 2025.

Al evento asistieron 208

Se anima a KDMP a unirse al servicio Laku Pandai. Hasta el jueves (25/9), 179 KDMP se habían registrado y puesto en funcionamiento con éxito, mientras que otros 29 aún estaban pendientes.

Laku Pandai o Officeless Financial Services es un programa nacional iniciado por la Autoridad de Servicios Financieros (OJK). Bank Jateng participa ofreciendo la aplicación Duta Agent que permite a las cooperativas convertirse en una extensión del banco.

Al convertirse en agente, KDMP en Sragen puede satisfacer diversas necesidades de la comunidad, como el pago de impuestos sobre vehículos, PBB, facturas de electricidad y agua y compra de crédito.

El jefe de Bank Jateng, sucursal Sragen, Heri Prasetyo, enfatizó que esta actividad confirma el fuerte compromiso del banco.

«Nuestra presencia no es sólo una ceremonia, sino también una forma de verdadero compromiso para hacer de KDMP un socio comercial estratégico capaz de impulsar las ruedas económicas de la comunidad», dijo Heri.

También añadió que Bank Jateng está dispuesto a proporcionar servicios de capital y apoyo financiero a las cooperativas que se han convertido en entidades legales, creyendo que a través del acceso a una financiación adecuada, las cooperativas se convertirán en la columna vertebral de la economía local.

En consecuencia, el jefe del Departamento de Cooperativas, Pequeñas y Medianas Empresas, Industria y Comercio (Diskumindag) de Sragen Regency, Cosmas Edwi Yunanto, explicó que esta medida es parte de un esfuerzo para estimular la economía de la aldea según lo dirigido por el Gobernador de Java Central. Cosmas es optimista de que todos los KDMP en Sragen pronto se unirán y estarán en pleno funcionamiento.

Además de los agentes bancarios, muchos KDMP también han desarrollado otras unidades de negocio productivas. Algunos de ellos logran gestionar negocios de alimentos básicos, ahorros y préstamos, vender 3 kg de GLP y suministrar fertilizantes.

Con esta sólida asociación, se espera que Bank Jateng y KDMP en Sragen continúen desarrollándose, brindando mejores servicios económicos y mejorando el bienestar de la comunidad de manera sostenible.