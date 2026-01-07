Bank Jateng y el gobierno de Kudus Regency distribuyen ayuda a los vendedores ambulantes

Kudus (ANTARA) – Bank Jateng y el Gobierno de Kudus Regency han proporcionado oficialmente instalaciones comerciales y apoyo de capital por valor de 570 millones de IDR a los vendedores ambulantes (PKL).

Esta asistencia, que provino de los fondos de responsabilidad social corporativa (RSC) de Bank Jateng, se entregó simbólicamente en la cancha de tenis cubierta Angga Sasana Krida, Kudus, Java Central, el miércoles (31/12/2025).

Kudus Regent Sam’ani Intakoris expresó su gran agradecimiento al Bank Jateng por su contribución activa al Programa de Sostenibilidad para la Erradicación de la Pobreza (PKPK). Enfatizó que los sectores de vendedores ambulantes y MIPYMES desempeñan un papel estratégico como impulsores clave de la economía local a nivel de subdistrito.

«En nombre del gobierno de Kudus Regency, nos gustaría agradecer a Bank Jateng por brindar atención y asistencia a nuestros hermanos y hermanas vendedores ambulantes. Este apoyo de capital es un paso concreto del gobierno para hacer que las pequeñas empresas sean más productivas y competitivas», dijo.

También aconsejó a los beneficiarios mejorar la calidad de sus mercancías junto con la asistencia que recibieron.

«Queremos que los actores de la industria no sólo vendan sino que también comercialicen bien sus productos, con envases atractivos, higiénicos y estándar. Mantengan la calidad de los alimentos, utilicen equipos como mascarillas y delantales y participen bien en la gestión de residuos», afirmó.

El líder de la sucursal del Banco Jateng Kudus, Risdiyanto, afirmó que la distribución de fondos de RSE era una forma del compromiso de la compañía de apoyar plenamente los programas del gobierno regional para mejorar el bienestar de la comunidad. Espera que esta ayuda pueda ser un incentivo para que las pequeñas empresas asciendan en la clase.

«Bank Jateng se compromete a mantener su presencia como socio estratégico del gobierno de Kudus Regency. A través de esta asistencia, nuestro objetivo es garantizar que las mipymes y los vendedores ambulantes tengan instalaciones adecuadas y un capital sólido para que sus negocios puedan seguir creciendo de manera sostenible», dijo.

Esta distribución de ayuda incluye la compra de 80 nuevas unidades de tiendas de campaña por un valor de 4 millones de IDR cada una, con el objetivo de mejorar la calidad y la estética de los puestos de los comerciantes. Además de las instalaciones físicas, esta asistencia también incluye proporcionar capital operativo adicional dirigido a 500 vendedores ambulantes para fortalecer el flujo de caja y apoyar la sostenibilidad de sus operaciones comerciales.

Djati Solechah, directora ejecutiva del diario Kudus Trade Service, añadió que esta sinergia es una expresión real de preocupación por la economía de base. Con este apoyo, se espera que los vendedores ambulantes de Kudus puedan mostrarse más entusiastas en el desarrollo de sus negocios y contribuir al crecimiento económico regional.