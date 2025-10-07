Bank Jateng trabajó en Kebumen Regency Regency Aceleración del gobierno de los servicios de salud por digitalización

KEBUMEN (Antara) – Bank Central Java trabaja junto con el gobierno de Kebumen Regency (PEMKAB) para acelerar los servicios de salud a través de programas de digitalización, uno de los cuales está en términos de servicios de salud.

El líder de la ubicación de Slamet Wintolo de Kebumen del Banco Central de Java, dijo el martes que trabajaron juntos para presentar la aplicación Simkes de anfitrión a anfitrión, un paso concreto para facilitar el acceso a la salud para todos los ciudadanos a través de un toque de tecnología digital.

Esta iniciativa está presente junto con los programas del gobierno de distrito que se centran en el pozo de la comunidad, uno de los cuales es la inauguración de once nuevos Puskesmas (Pustu), centrado en Pustu Giyanti, distrito de Rowokele, miércoles (10/9).

Con este sistema digital, se espera que todo el proceso de salud se implemente de manera más eficiente, más transparente y precisa.

Dijo que este apoyo era una forma de obligación bancaria para el progreso regional.

«Queremos ser parte de la solución. Con esta digitalización esperamos ayudar al gobierno de Kebumen Regency a ofrecer servicios mejores y responsables de la comunidad», dijo.

Por otro lado, el jefe de la Oficina de Salud de Control de Población y Planificación Familiar (PPKB Dinkes) dio la bienvenida al Dr. Iwan Danardono también esta colaboración. Dijo que otros programas de apoyo, como la distribución de leche especial para el truco de los niños, fortalecieron aún más los esfuerzos del gobierno.

«La provisión de leche alimentaria procesada para fines médicos especiales (PKMK) es un paso importante para apoyar el crecimiento y el desarrollo de los niños y, en última instancia, reducir el porcentaje de acrobacias en Kebumen», dijo.

Esta pura colaboración muestra que la sinergia puede crear innovaciones que son realmente útiles a través de la sinergia y que la vida de las personas son directamente útiles.