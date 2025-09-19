Bank Jateng Syariah presenta soluciones financieras en el mundo de la educación

Yogyakarta (Antara) – Bank Central Java Syariah nuevamente muestra su compromiso de apoyar el progreso de la educación en la región especial de Yogyakarta (DIY) a través de asociaciones estratégicas con escuelas secundarias y escuelas profesionales privadas.

Este paso se caracterizó por la firma de la colaboración que tuvo lugar en el tema del seminario educativo «que construyó un futuro de capacitación avanzada, honesta y equivalente entre las escuelas públicas y privadas» en el Edificio Ibrahim, Universidad de Muhammadiyah de Yogyakarta, martes (12/8/2025).

Al prestigioso evento asistieron figuras importantes como el gobernador Diy Sultan Hamengku Buwono X, jefe de la oficina de Diy Dikpora Dres. Suhirman, M.PD., así como los oradores más importantes de académicos y legisladores. La presencia de directores de escuelas privadas y vocacionales de todo bricolaje, él mismo contribuye al animado y el entusiasmo por las posibilidades de la cooperación ofrecida.

El jefe de la División Central Java Bank Sharia, Slamet Sulistiono, explicó varios productos superiores que fueron diseñados específicamente para apoyar las necesidades de las escuelas, maestros, empleados y estudiantes.

Una de las innovaciones más importantes es el programa de financiación para maestros y personal educativo con un sistema de corte salarial directo a través de las escuelas.

El proceso práctico de presentación y las cuotas ligeras son una solución real para evitar prestamistas de sindicatos de préstamos y dinero.

«Es las finanzas familiares más baratas, más fáciles y no que no hurgan. Los maestros pueden concentrarse en la enseñanza sin preocuparse por los asuntos financieros», dijo Slamet.

Bank Central Java Syariah también presenta el financiamiento de la casa subsidiada con una entrega máxima del 20 por ciento de los salarios y tenores de un máximo de 25 años, en particular para los maestros con estatus de contrato. Con este programa, los maestros pueden tener un hogar decente con un avance del 5 por ciento.

Bank Central Java no solo ofrece dirigidos al financiamiento del consumidor y también ofrece financiamiento productivo (KUR) y un sistema de gestión de efectivo para ayudar a las escuelas con una gestión financiera más eficiente y transparente.

Hay programas de ahorro especiales disponibles para estudiantes para diversas actividades como sacrificio, viaje de estudio y visitas industriales. Los depósitos iniciales de luz y los sistemas colectivos a través de las escuelas hacen que este programa sea fácilmente accesible para todos los estudiantes.

La escuela vocacional Muhammadiyah 2 Yogyakarta se convirtió en la primera escuela privada en firmar un acuerdo de cooperación con el Banco Central de Java. Se espera que este paso sea un desencadenante para que cientos de otras escuelas en bricolaje se conviertan en miembro de una asociación similar.

«Esperamos que todas las escuelas, tanto los asistentes o no, puedan establecer la cooperación, de modo que la educación en el bricolaje en sí misma crece juntas a través del apoyo de la banca islámica», concluyó Slamet.

Con una mente inclusiva e innovadora, el Bank Central Java Syariah demuestra que el sector bancario puede convertirse en un socio estratégico en la construcción de una educación futura más justa y justa.